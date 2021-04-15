https://ria.ru/20210415/hepburn-1728467246.html

Создатели "Молодого папы" снимут сериал про Одри Хепберн

Создатели "Молодого папы" снимут сериал про Одри Хепберн

Итальянская компания Wildside, создавшая "Молодого Папу" и "Мою гениальная подругу", занялась сериалом "Одри" об иконе Голливуда, актрисе Одри Хепберн, сообщает РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:03

2021-04-15T19:03

2021-04-15T19:03

голливуд

культура

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одри хепберн

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Итальянская компания Wildside, создавшая "Молодого Папу" и "Мою гениальная подругу", занялась сериалом "Одри" об иконе Голливуда, актрисе Одри Хепберн, сообщает Variety. По информации издания, в разработке драмы примут участие Лука Дотти — сын Хепьерн, а также писатель Луиджи Спинола. В 2015-м году они выпустили биографию актрисы "Одри дома" ("Audrey at Home"). На ее основе частично будет строится предстоящий сериал. Ожидается, что в шоу расскажут о годах становления Хепберн и влиянии, которое она оказала на общество и мир моды. Остальные подробности, в том числе о дате выхода и актерском составе, пока не разглашают.

https://ria.ru/20210412/laurie--1727961710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

голливуд, кино и сериалы, новости культуры, одри хепберн