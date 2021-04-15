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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210415/hepburn-1728467246.html
Создатели "Молодого папы" снимут сериал про Одри Хепберн
Создатели "Молодого папы" снимут сериал про Одри Хепберн
Итальянская компания Wildside, создавшая "Молодого Папу" и "Мою гениальная подругу", занялась сериалом "Одри" об иконе Голливуда, актрисе Одри Хепберн, сообщает РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:03
2021-04-15T19:03
голливуд
культура
кино и сериалы
новости культуры
одри хепберн
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Итальянская компания Wildside, создавшая "Молодого Папу" и "Мою гениальная подругу", занялась сериалом "Одри" об иконе Голливуда, актрисе Одри Хепберн, сообщает Variety. По информации издания, в разработке драмы примут участие Лука Дотти — сын Хепьерн, а также писатель Луиджи Спинола. В 2015-м году они выпустили биографию актрисы "Одри дома" ("Audrey at Home"). На ее основе частично будет строится предстоящий сериал. Ожидается, что в шоу расскажут о годах становления Хепберн и влиянии, которое она оказала на общество и мир моды. Остальные подробности, в том числе о дате выхода и актерском составе, пока не разглашают.
https://ria.ru/20210412/laurie--1727961710.html
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голливуд, кино и сериалы, новости культуры, одри хепберн

Создатели "Молодого папы" снимут сериал про Одри Хепберн

19:03 15.04.2021
 
© World Wide Productions (1966)Кадр из фильма "Как украсть миллион"
Кадр из фильма Как украсть миллион - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© World Wide Productions (1966)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Итальянская компания Wildside, создавшая "Молодого Папу" и "Мою гениальная подругу", занялась сериалом "Одри" об иконе Голливуда, актрисе Одри Хепберн, сообщает Variety.
По информации издания, в разработке драмы примут участие Лука Дотти — сын Хепьерн, а также писатель Луиджи Спинола. В 2015-м году они выпустили биографию актрисы "Одри дома" ("Audrey at Home"). На ее основе частично будет строится предстоящий сериал.
Ожидается, что в шоу расскажут о годах становления Хепберн и влиянии, которое она оказала на общество и мир моды.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода и актерском составе, пока не разглашают.
Британский актер Хью Лори - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 19:17Культура
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КультураГолливудКино и сериалыНовости культурыОдри Хепберн
 
 
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