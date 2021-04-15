https://ria.ru/20210415/gruppa-1728418022.html

Путин подписал указ о группе по научно-технологическому развитию

Путин подписал указ о группе по научно-технологическому развитию

Президент России Владимир Путин образовал консультативную группу по научно-технологическому развитию, ее возглавил помощник президента Андрей Фурсенко,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:11

2021-04-15T15:11

2021-04-15T15:11

владимир путин

андрей фурсенко

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин образовал консультативную группу по научно-технологическому развитию, ее возглавил помощник президента Андрей Фурсенко, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю образовать консультативную группу по научно-технологическому развитию. Утвердить прилагаемое положение о консультативной группе по научно-технологическому развитию; состав консультативной группы по научно-технологическому развитию", - говорится в документе.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 15 апреля.Согласно положению, консультативная группа образована "для экспертного и аналитического обеспечения разработки концепций важнейших инновационных проектов государственного значения, а также для оценки положений о разработке федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения президента РФ". Отмечается, что в состав консультативной группы входят ведущие российские ученые и высококвалифицированные специалисты, не являющиеся членами президентского совета по науке и образованию.Руководителем консультативной группы по научно-технологическому развитию назначен помощник президента Андрей Фурсенко, секретарем консультативной группы стала замначальника управления президента по научно-образовательной политике Елена Нечаева.

https://ria.ru/20201214/matvienko-1589087995.html

https://ria.ru/20210329/vaktsiny-1603287502.html

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владимир путин, андрей фурсенко, общество