https://ria.ru/20210415/gruppa-1728418022.html
Путин подписал указ о группе по научно-технологическому развитию
Путин подписал указ о группе по научно-технологическому развитию
Президент России Владимир Путин образовал консультативную группу по научно-технологическому развитию, ее возглавил помощник президента Андрей Фурсенко,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:11
2021-04-15T15:11
2021-04-15T15:11
владимир путин
андрей фурсенко
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин образовал консультативную группу по научно-технологическому развитию, ее возглавил помощник президента Андрей Фурсенко, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю образовать консультативную группу по научно-технологическому развитию. Утвердить прилагаемое положение о консультативной группе по научно-технологическому развитию; состав консультативной группы по научно-технологическому развитию", - говорится в документе.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 15 апреля.Согласно положению, консультативная группа образована "для экспертного и аналитического обеспечения разработки концепций важнейших инновационных проектов государственного значения, а также для оценки положений о разработке федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения президента РФ". Отмечается, что в состав консультативной группы входят ведущие российские ученые и высококвалифицированные специалисты, не являющиеся членами президентского совета по науке и образованию.Руководителем консультативной группы по научно-технологическому развитию назначен помощник президента Андрей Фурсенко, секретарем консультативной группы стала замначальника управления президента по научно-образовательной политике Елена Нечаева.
https://ria.ru/20201214/matvienko-1589087995.html
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владимир путин, андрей фурсенко, общество
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
образовал консультативную группу по научно-технологическому развитию, ее возглавил помощник президента Андрей Фурсенко
, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю образовать консультативную группу по научно-технологическому развитию. Утвердить прилагаемое положение о консультативной группе по научно-технологическому развитию; состав консультативной группы по научно-технологическому развитию", - говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 15 апреля.
Согласно положению, консультативная группа образована "для экспертного и аналитического обеспечения разработки концепций важнейших инновационных проектов государственного значения, а также для оценки положений о разработке федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения президента РФ". Отмечается, что в состав консультативной группы входят ведущие российские ученые и высококвалифицированные специалисты, не являющиеся членами президентского совета по науке и образованию.
Руководителем консультативной группы по научно-технологическому развитию назначен помощник президента Андрей Фурсенко, секретарем консультативной группы стала замначальника управления президента по научно-образовательной политике Елена Нечаева.