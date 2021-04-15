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Синоптик предупредил о первых весенних грозах в Москве
Синоптик предупредил о первых весенних грозах в Москве
Первые весенние грозы прогремят в пятницу в отдельных районах Москвы и Подмосковья - синоптик "Фобос" РИА Новости РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:16
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россия
центр "фобос"
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Первые весенние грозы прогремят в пятницу в отдельных районах Москвы и Подмосковья - синоптик "Фобос" РИА НовостиРИА Новости
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россия, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье)
Материал дополняется

Синоптик предупредил о первых весенних грозах в Москве

12:16 15.04.2021
 
© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Первые весенние грозы прогремят в пятницу в отдельных районах Москвы и Подмосковья - синоптик "Фобос" РИА Новости
РИА Новости
 
РоссияЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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