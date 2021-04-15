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Синоптик предупредил о первых весенних грозах в Москве
Синоптик предупредил о первых весенних грозах в Москве
Первые весенние грозы прогремят в пятницу в отдельных районах Москвы и Подмосковья - синоптик "Фобос" РИА Новости РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:16
2021-04-15T12:16
2021-04-15T12:16
россия
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
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Первые весенние грозы прогремят в пятницу в отдельных районах Москвы и Подмосковья - синоптик "Фобос" РИА НовостиРИА Новости
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россия, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье)