https://ria.ru/20210415/gretsiya-1728356645.html

Греция отменяет обязательный карантин для туристов более чем из 30 стран

Греция отменяет обязательный карантин для туристов более чем из 30 стран

Греция отменяет карантинные правила для путешественников из 32 стран, но туристы должны быть вакцинированы или получить отрицательный результат теста на... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T10:35

2021-04-15T10:35

2021-04-15T10:35

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

куда поехать

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новости - туризм

крит (остров)

греция

отдых

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Греция отменяет карантинные правила для путешественников из 32 стран, но туристы должны быть вакцинированы или получить отрицательный результат теста на COVID-19, сообщает The Guardian. Со следующей недели граждане Европейского Союза, а также США, Великобритании, Сербии, Израиля и ОАЭ не будут обязаны самоизолироваться. Ожидается, что новый режим вступит в силу 19 апреля.Согласно плану, хабы будут принимать путешественников на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит (в Ханье и Ираклионе), в Афинах и Салониках. “Мы не ожидаем, что туристы начнут прибывать массово, но система должна быть протестирована. Ее нельзя включить за один раз, за одну ночь", — пояснил сотрудник ведомства.Чиновник, сопровождавшая министра туризма Греции Хариса Теохариса в поездке в Москву, заявила, что Афины также работают над соглашениями с международными туроператорами. “Мы здесь, чтобы поговорить с ними, — сказала она. — Аналогичная поездка запланирована в США в конце месяца".На этой неделе в рамках эксперимента, разработанного специалистами туристической индустрии Греции, 189 путешественников из Нидерландов вылетели на Родос, сменив локдаун у себя на родине на восемь дней добровольной самоизоляции на пляжном курорте. Отдыхающим запрещено покидать отель и даже выходить на пляж.При этом, только 700 израильских туристов приняли предложение о путешествии без карантина. Официальные лица объяснили столь низкое число потенциальных гостей строгими правилами, все еще действующими в Греции. Например, бары и рестораны там не могут принимать посетителей и работают только на вынос.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предупредил, что еще слишком рано снимать ограничения. “Цель состоит в том, чтобы прийти к безопасной Пасхе и еще более свободному лету”, — сказал он. Чиновник подчеркнул, что угроза остается, власти с экспертами раз в неделю оценивают эпидемиологические данные.

https://ria.ru/20210415/otpusk-1728282618.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/gretsiya-1600508206.html

крит (остров)

греция

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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, новости - туризм, крит (остров), греция, отдых