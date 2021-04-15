https://ria.ru/20210415/gosuslugi-1728493245.html

В России хотят изменить правила получения госуслуг в электронном виде

В России хотят изменить правила получения госуслуг в электронном виде

Россиянам могут разрешить получать госуслуги в электронном виде без предоставления оригиналов документов, следует из решения по итогам заседания Совета по... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T22:07

2021-04-15T22:07

2021-04-15T22:10

россия

дмитрий чернышенко

совет федерации рф

единая россия

андрей турчак

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россиянам могут разрешить получать госуслуги в электронном виде без предоставления оригиналов документов, следует из решения по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики.Заседание совета прошло в четверг при участии первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчака, главы Счетной палаты Алексея Кудрина и зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.Кроме того, предлагается отразить в федеральном законодательстве административную ответственность для юридических лиц за отказ в приеме электронного документа от граждан для получения государственной услуги в электронном виде, а также за требование о предоставлении документа на бумажном носителе.

https://ria.ru/20210409/inn-1727576857.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, общество