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В России хотят изменить правила получения госуслуг в электронном виде
В России хотят изменить правила получения госуслуг в электронном виде
Россиянам могут разрешить получать госуслуги в электронном виде без предоставления оригиналов документов, следует из решения по итогам заседания Совета по... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T22:07
2021-04-15T22:10
россия
дмитрий чернышенко
совет федерации рф
единая россия
андрей турчак
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россиянам могут разрешить получать госуслуги в электронном виде без предоставления оригиналов документов, следует из решения по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики.Заседание совета прошло в четверг при участии первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчака, главы Счетной палаты Алексея Кудрина и зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.Кроме того, предлагается отразить в федеральном законодательстве административную ответственность для юридических лиц за отказ в приеме электронного документа от граждан для получения государственной услуги в электронном виде, а также за требование о предоставлении документа на бумажном носителе.
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россия, дмитрий чернышенко, совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, общество

В России хотят изменить правила получения госуслуг в электронном виде

22:07 15.04.2021 (обновлено: 22:10 15.04.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Pixabay / Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россиянам могут разрешить получать госуслуги в электронном виде без предоставления оригиналов документов, следует из решения по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики.
Заседание совета прошло в четверг при участии первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчака, главы Счетной палаты Алексея Кудрина и зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

"Рассмотрев на заседании вопросы разработки региональных стратегий цифровой трансформации с целью достижения "цифровой зрелости",... рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство в части исключения информации об обязанности предоставления гражданами оригиналов документов для получения государственной услуги в электронном виде", - говорится в документе.

Кроме того, предлагается отразить в федеральном законодательстве административную ответственность для юридических лиц за отказ в приеме электронного документа от граждан для получения государственной услуги в электронном виде, а также за требование о предоставлении документа на бумажном носителе.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 16:21
Россияне смогут получать ИНН на портале госуслуг
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоСовет Федерации РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакОбщество
 
 
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