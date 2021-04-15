В России хотят изменить правила получения госуслуг в электронном виде
22:07 15.04.2021 (обновлено: 22:10 15.04.2021)
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россиянам могут разрешить получать госуслуги в электронном виде без предоставления оригиналов документов, следует из решения по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики.
Заседание совета прошло в четверг при участии первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчака, главы Счетной палаты Алексея Кудрина и зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
"Рассмотрев на заседании вопросы разработки региональных стратегий цифровой трансформации с целью достижения "цифровой зрелости",... рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство в части исключения информации об обязанности предоставления гражданами оригиналов документов для получения государственной услуги в электронном виде", - говорится в документе.
Кроме того, предлагается отразить в федеральном законодательстве административную ответственность для юридических лиц за отказ в приеме электронного документа от граждан для получения государственной услуги в электронном виде, а также за требование о предоставлении документа на бумажном носителе.
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