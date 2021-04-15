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Мишустин рассказал, кому дадут второй "дальневосточный гектар"
Мишустин рассказал, кому дадут второй "дальневосточный гектар"
Россияне, успешно освоившие первый дальневосточный гектар, смогут получить второй, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:10
2021-04-15T14:10
2021-04-15T16:36
россия
дальневосточный гектар
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россияне, успешно освоившие первый дальневосточный гектар, смогут получить второй, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Помимо этого, правительство расширило применение программы на территорию Арктики."Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны", — сказал он.Глава правительства напомнил, что с этим предложением ранее выступали представители предпринимательского сообщества.Мишустин также отметил, что теперь оформление участков будет проходить по упрощенной процедуре и в более короткие сроки.Программу "Дальневосточный гектар" запустили в 2016 году. Она позволяет россиянам выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке. За время работы программы участки получили более 90 тысяч человек.
https://realty.ria.ru/20210323/gektar-1602488603.html
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