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Мишустин рассказал, кому дадут второй "дальневосточный гектар"
Мишустин рассказал, кому дадут второй "дальневосточный гектар"
Россияне, успешно освоившие первый дальневосточный гектар, смогут получить второй, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:10
2021-04-15T16:36
россия
дальневосточный гектар
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россияне, успешно освоившие первый дальневосточный гектар, смогут получить второй, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Помимо этого, правительство расширило применение программы на территорию Арктики."Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны", — сказал он.Глава правительства напомнил, что с этим предложением ранее выступали представители предпринимательского сообщества.Мишустин также отметил, что теперь оформление участков будет проходить по упрощенной процедуре и в более короткие сроки.Программу "Дальневосточный гектар" запустили в 2016 году. Она позволяет россиянам выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке. За время работы программы участки получили более 90 тысяч человек.
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россия
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россия, дальневосточный гектар, дальний восток, михаил мишустин, экономика

Мишустин рассказал, кому дадут второй "дальневосточный гектар"

14:10 15.04.2021 (обновлено: 16:36 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Игорь ОнучинКоровы пасутся на "дальневосточном гектаре" в Хабаровском крае
Коровы пасутся на дальневосточном гектаре в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россияне, успешно освоившие первый дальневосточный гектар, смогут получить второй, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Помимо этого, правительство расширило применение программы на территорию Арктики.
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Минвосток поддержит успешных участников "Дальневосточного гектара"
"Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны", — сказал он.
Глава правительства напомнил, что с этим предложением ранее выступали представители предпринимательского сообщества.
Мишустин также отметил, что теперь оформление участков будет проходить по упрощенной процедуре и в более короткие сроки.
Программу "Дальневосточный гектар" запустили в 2016 году. Она позволяет россиянам выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке. За время работы программы участки получили более 90 тысяч человек.
 
РоссияДальневосточный гектарДальний ВостокМихаил МишустинЭкономика
 
 
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