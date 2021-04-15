https://ria.ru/20210415/gektar-1728404825.html

Мишустин рассказал, кому дадут второй "дальневосточный гектар"

Мишустин рассказал, кому дадут второй "дальневосточный гектар"

Россияне, успешно освоившие первый дальневосточный гектар, смогут получить второй, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:10

2021-04-15T14:10

2021-04-15T16:36

россия

дальневосточный гектар

дальний восток

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россияне, успешно освоившие первый дальневосточный гектар, смогут получить второй, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Помимо этого, правительство расширило применение программы на территорию Арктики."Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны", — сказал он.Глава правительства напомнил, что с этим предложением ранее выступали представители предпринимательского сообщества.Мишустин также отметил, что теперь оформление участков будет проходить по упрощенной процедуре и в более короткие сроки.Программу "Дальневосточный гектар" запустили в 2016 году. Она позволяет россиянам выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке. За время работы программы участки получили более 90 тысяч человек.

https://realty.ria.ru/20210323/gektar-1602488603.html

россия

дальний восток

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россия, дальневосточный гектар, дальний восток, михаил мишустин, экономика