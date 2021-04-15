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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210415/gaz-1728456711.html
Руденя: газ должен стать более доступным для россиян
Руденя: газ должен стать более доступным для россиян
Газ должен стать более доступным для россиян, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:53
2021-04-15T20:31
тверская область
жкх
игорь руденя
единая россия
торжокский район
общество
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ТВЕРЬ, 15 апр – РИА Новости. Газ должен стать более доступным для россиян, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По сообщению пресс-службы областного правительства, в четверг глава региона вместе с временно исполняющий обязанности заместителя Секретаря Генерального Совета Партии "Единая Россия" Дмитрием Кобылкиным ознакомился с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. В том числе с местными жителями зашел разговор о высокой стоимости подключения дома к газовым сетям – так называемой "последней миле".По словам местных жителей, при расстоянии 5 метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тысяч рублей вместе со стоимостью котла. "Газ должен стать более доступным для россиян", - заявил Руденя.По его словам, в газификацию региона вкладываются порядка 25 миллиардов рублей. "Газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия "Единая Россия" планирует в ближайшее время обратиться к руководству страны с вопросом о разгрузке жителей при оплате "последней мили", – сообщил Кобылкин, слова которого цитирует пресс-служба. Пресс-служба напоминает, что газификация села Грузины велась в 2019-2020 годах. В итоге возможность подключиться к природному газу получили 286 домовладений, две школы, детский сад, дом культуры, расположенный в селе психоневрологический интернат.
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жкх, игорь руденя, единая россия, торжокский район, общество

Руденя: газ должен стать более доступным для россиян

17:53 15.04.2021 (обновлено: 20:31 15.04.2021)
 
© Фото : пресс-службы правительства Тверской области.Губернатор Тверской области Игорь Руденя и врио заместителя Секретаря Генерального Совета Партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин во время ознакомления с ходом работ по газификации в селе Грузины Торжокского района
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и врио заместителя Секретаря Генерального Совета Партии Единая Россия Дмитрий Кобылкин во время ознакомления с ходом работ по газификации в селе Грузины Торжокского района - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : пресс-службы правительства Тверской области.
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ТВЕРЬ, 15 апр – РИА Новости. Газ должен стать более доступным для россиян, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
По сообщению пресс-службы областного правительства, в четверг глава региона вместе с временно исполняющий обязанности заместителя Секретаря Генерального Совета Партии "Единая Россия" Дмитрием Кобылкиным ознакомился с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. В том числе с местными жителями зашел разговор о высокой стоимости подключения дома к газовым сетям – так называемой "последней миле".
По словам местных жителей, при расстоянии 5 метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тысяч рублей вместе со стоимостью котла.
"Газ должен стать более доступным для россиян", - заявил Руденя.
По его словам, в газификацию региона вкладываются порядка 25 миллиардов рублей.
"Сегодня мы видим большое желание жителей и предпринимателей подключиться к сетям. Но не всегда это бывает по карману. Правительство области со своей стороны выделяет субсидию порядка 30 тысяч рублей при подключении к газу домовладений", – сказал глава региона.
"Газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия "Единая Россия" планирует в ближайшее время обратиться к руководству страны с вопросом о разгрузке жителей при оплате "последней мили", – сообщил Кобылкин, слова которого цитирует пресс-служба.
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Пресс-служба напоминает, что газификация села Грузины велась в 2019-2020 годах. В итоге возможность подключиться к природному газу получили 286 домовладений, две школы, детский сад, дом культуры, расположенный в селе психоневрологический интернат.
 
Тверская областьЖКХИгорь РуденяЕдиная РоссияТоржокский районОбщество
 
 
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