https://ria.ru/20210415/gaz-1728456711.html

Руденя: газ должен стать более доступным для россиян

Руденя: газ должен стать более доступным для россиян

Газ должен стать более доступным для россиян, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:53

2021-04-15T17:53

2021-04-15T20:31

тверская область

жкх

игорь руденя

единая россия

торжокский район

общество

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ТВЕРЬ, 15 апр – РИА Новости. Газ должен стать более доступным для россиян, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По сообщению пресс-службы областного правительства, в четверг глава региона вместе с временно исполняющий обязанности заместителя Секретаря Генерального Совета Партии "Единая Россия" Дмитрием Кобылкиным ознакомился с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. В том числе с местными жителями зашел разговор о высокой стоимости подключения дома к газовым сетям – так называемой "последней миле".По словам местных жителей, при расстоянии 5 метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тысяч рублей вместе со стоимостью котла. "Газ должен стать более доступным для россиян", - заявил Руденя.По его словам, в газификацию региона вкладываются порядка 25 миллиардов рублей. "Газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия "Единая Россия" планирует в ближайшее время обратиться к руководству страны с вопросом о разгрузке жителей при оплате "последней мили", – сообщил Кобылкин, слова которого цитирует пресс-служба. Пресс-служба напоминает, что газификация села Грузины велась в 2019-2020 годах. В итоге возможность подключиться к природному газу получили 286 домовладений, две школы, детский сад, дом культуры, расположенный в селе психоневрологический интернат.

https://ria.ru/20210409/kapremont-1727553558.html

торжокский район

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жкх, игорь руденя, единая россия, торжокский район, общество