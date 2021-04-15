https://ria.ru/20210415/gaz-1728456711.html
Руденя: газ должен стать более доступным для россиян
Руденя: газ должен стать более доступным для россиян
Газ должен стать более доступным для россиян, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:53
2021-04-15T17:53
2021-04-15T20:31
тверская область
жкх
игорь руденя
единая россия
торжокский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728476773_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3bf5f9c40b09188d0b3e60d78cf8b8c2.jpg
ТВЕРЬ, 15 апр – РИА Новости. Газ должен стать более доступным для россиян, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По сообщению пресс-службы областного правительства, в четверг глава региона вместе с временно исполняющий обязанности заместителя Секретаря Генерального Совета Партии "Единая Россия" Дмитрием Кобылкиным ознакомился с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. В том числе с местными жителями зашел разговор о высокой стоимости подключения дома к газовым сетям – так называемой "последней миле".По словам местных жителей, при расстоянии 5 метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тысяч рублей вместе со стоимостью котла. "Газ должен стать более доступным для россиян", - заявил Руденя.По его словам, в газификацию региона вкладываются порядка 25 миллиардов рублей. "Газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия "Единая Россия" планирует в ближайшее время обратиться к руководству страны с вопросом о разгрузке жителей при оплате "последней мили", – сообщил Кобылкин, слова которого цитирует пресс-служба. Пресс-служба напоминает, что газификация села Грузины велась в 2019-2020 годах. В итоге возможность подключиться к природному газу получили 286 домовладений, две школы, детский сад, дом культуры, расположенный в селе психоневрологический интернат.
https://ria.ru/20210409/kapremont-1727553558.html
торжокский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728476773_293:0:2000:1280_1920x0_80_0_0_8dd82c829efe8a1b59c7e072718a457c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, игорь руденя, единая россия, торжокский район, общество
ТВЕРЬ, 15 апр – РИА Новости.
Газ должен стать более доступным для россиян, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя
.
По сообщению пресс-службы областного правительства, в четверг глава региона вместе с временно исполняющий обязанности заместителя Секретаря Генерального Совета Партии "Единая Россия" Дмитрием Кобылкиным ознакомился с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района
. В том числе с местными жителями зашел разговор о высокой стоимости подключения дома к газовым сетям – так называемой "последней миле".
По словам местных жителей, при расстоянии 5 метров от сетей подключение дома к газу составляет около 150 тысяч рублей вместе со стоимостью котла.
"Газ должен стать более доступным для россиян", - заявил Руденя.
По его словам, в газификацию региона вкладываются порядка 25 миллиардов рублей.
"Сегодня мы видим большое желание жителей и предпринимателей подключиться к сетям. Но не всегда это бывает по карману. Правительство области со своей стороны выделяет субсидию порядка 30 тысяч рублей при подключении к газу домовладений", – сказал глава региона.
"Газификация идет хорошими темпами. Исходя из пожеланий населения, партия "Единая Россия
" планирует в ближайшее время обратиться к руководству страны с вопросом о разгрузке жителей при оплате "последней мили", – сообщил Кобылкин, слова которого цитирует пресс-служба.
Пресс-служба напоминает, что газификация села Грузины велась в 2019-2020 годах. В итоге возможность подключиться к природному газу получили 286 домовладений, две школы, детский сад, дом культуры, расположенный в селе психоневрологический интернат.