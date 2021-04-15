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Генсек СЕ рассказала о популярности Гагарина в Европе
Генсек СЕ рассказала о популярности Гагарина в Европе
Имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников в Европе и во всем мире, сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T21:14
2021-04-15T21:14
россия
мария пейчинович-бурич
иван солтановский
сергей крикалев
европейское космическое агентство
роскосмос
совет европы
европа
ссср
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ПАРИЖ, 15 апр- РИА Новости. Имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников в Европе и во всем мире, сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.Двенадцатого апреля в России отмечался День космонавтики, установленный указом президиума Верховного совета СССР в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на корабле "Восток" 12 апреля 1961 года длительностью 108 минут.В четверг состоялся "круглый стол" по случаю 60-летия первого полёта Гагарина в космос, который провел постпред РФ при Совете Европе Иван Солтановский. В мероприятии приняли участие генсек СЕ, космонавт, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, космонавт, первый европейский командир Международной космической станции, начальник Центра Европейского космического агентства по подготовке космонавтов Франк Де Винне, постоянные представители стран-членов СЕ, чьи граждане летали в космос."Имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников в последние 60 лет здесь, в Европе, и во всем мире. Первый человек в космосе вызывает трепет и восхищение у людей из всех слоев общества", - сказала Пейчинович-Бурич на "круглом столе"."Политика могла послужить мотивацией для так называемой космической гонки. Но большинство обычных граждан рассматривали это в гораздо более широкой перспективе. Они видели это не как борьбу между левыми и правыми, Западом и Востоком, а как расширение границ, что могла сделать наука и чего мог достичь человек", - отметила она.
https://ria.ru/20210412/gagarin-1727891694.html
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россия, мария пейчинович-бурич, иван солтановский, сергей крикалев, европейское космическое агентство, роскосмос, совет европы, европа, ссср, в мире

Генсек СЕ рассказала о популярности Гагарина в Европе

21:14 15.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПортрет Юрия Гагарина в оформлении станции "Гагаринская" Новосибирского метрополитена
Портрет Юрия Гагарина в оформлении станции Гагаринская Новосибирского метрополитена - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПАРИЖ, 15 апр- РИА Новости. Имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников в Европе и во всем мире, сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
Двенадцатого апреля в России отмечался День космонавтики, установленный указом президиума Верховного совета СССР в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на корабле "Восток" 12 апреля 1961 года длительностью 108 минут.
Глобусу можно верить: Гагарин первым увидел Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 13:28
"Глобусу можно верить": Гагарин первым увидел Землю из космоса12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет.
В четверг состоялся "круглый стол" по случаю 60-летия первого полёта Гагарина в космос, который провел постпред РФ при Совете Европе Иван Солтановский. В мероприятии приняли участие генсек СЕ, космонавт, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, космонавт, первый европейский командир Международной космической станции, начальник Центра Европейского космического агентства по подготовке космонавтов Франк Де Винне, постоянные представители стран-членов СЕ, чьи граждане летали в космос.
"Имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников в последние 60 лет здесь, в Европе, и во всем мире. Первый человек в космосе вызывает трепет и восхищение у людей из всех слоев общества", - сказала Пейчинович-Бурич на "круглом столе".
Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева Юрию Гагарину перед стартом - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 12:28Наука
В Петербурге с помощью телеграм-бота воссоздали полет Гагарина
"Политика могла послужить мотивацией для так называемой космической гонки. Но большинство обычных граждан рассматривали это в гораздо более широкой перспективе. Они видели это не как борьбу между левыми и правыми, Западом и Востоком, а как расширение границ, что могла сделать наука и чего мог достичь человек", - отметила она.
 
РоссияМария Пейчинович-БуричИван СолтановскийСергей КрикалевЕвропейское космическое агентствоРоскосмосСовет ЕвропыЕвропаСССРВ мире
 
 
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