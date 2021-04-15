https://ria.ru/20210415/frantsiya-1728406232.html
Парламент Франции принял скандальный закон "О глобальной безопасности"
Парламент Франции принял скандальный закон "О глобальной безопасности"
Нацсобрание Франции в окончательном чтении приняло резонансный законопроект о глобальной безопасности, 24 статья которого вызывала массовые протестные акции в... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:19
2021-04-15T14:19
2021-04-15T14:32
в мире
франция
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ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Нацсобрание Франции в окончательном чтении приняло резонансный законопроект о глобальной безопасности, 24 статья которого вызывала массовые протестные акции в стране.За принятие документа в четверг проголосовали 75 депутатов, против 33. К окончательному чтению документ претерпел значительные изменения.В первом чтении документ был принят Нацсобранием в ноябре прошлого года. 24 статья законопроекта, в которой шла речь о речь и фото- и видеосъемке правоохранительных органов на акциях протеста, спровоцировала многочисленные акции протеста по всей Франции. Против нее выступали журналистские профсоюзы, опасаясь, что журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу правоохранительных органов на протестных акциях и это приведет к полицейскому насилию.Затем Сенат, в котором большинство мест занимает оппозиция, значительно переписал текст законопроекта. Теперь 24 статья предполагает создание нового состава преступления: "провокация по установлению личности" с очевидной целью подрыва физической или психической неприкосновенности сотрудника правоохранительных органов. За это вводится наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро.
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в мире, франция
ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости.
Нацсобрание Франции
в окончательном чтении приняло резонансный законопроект о глобальной безопасности, 24 статья которого вызывала массовые протестные акции в стране.
За принятие документа в четверг проголосовали 75 депутатов, против 33. К окончательному чтению документ претерпел значительные изменения.
В первом чтении документ был принят Нацсобранием в ноябре прошлого года. 24 статья законопроекта, в которой шла речь о речь и фото- и видеосъемке правоохранительных органов на акциях протеста, спровоцировала многочисленные акции протеста по всей Франции. Против нее выступали журналистские профсоюзы, опасаясь, что журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу правоохранительных органов на протестных акциях и это приведет к полицейскому насилию.
Затем Сенат, в котором большинство мест занимает оппозиция, значительно переписал текст законопроекта. Теперь 24 статья предполагает создание нового состава преступления: "провокация по установлению личности" с очевидной целью подрыва физической или психической неприкосновенности сотрудника правоохранительных органов. За это вводится наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро.