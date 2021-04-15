https://ria.ru/20210415/frantsiya-1728406232.html

Парламент Франции принял скандальный закон "О глобальной безопасности"

Парламент Франции принял скандальный закон "О глобальной безопасности"

Нацсобрание Франции в окончательном чтении приняло резонансный законопроект о глобальной безопасности, 24 статья которого вызывала массовые протестные акции в... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T14:19

2021-04-15T14:19

2021-04-15T14:32

в мире

франция

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ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Нацсобрание Франции в окончательном чтении приняло резонансный законопроект о глобальной безопасности, 24 статья которого вызывала массовые протестные акции в стране.За принятие документа в четверг проголосовали 75 депутатов, против 33. К окончательному чтению документ претерпел значительные изменения.В первом чтении документ был принят Нацсобранием в ноябре прошлого года. 24 статья законопроекта, в которой шла речь о речь и фото- и видеосъемке правоохранительных органов на акциях протеста, спровоцировала многочисленные акции протеста по всей Франции. Против нее выступали журналистские профсоюзы, опасаясь, что журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу правоохранительных органов на протестных акциях и это приведет к полицейскому насилию.Затем Сенат, в котором большинство мест занимает оппозиция, значительно переписал текст законопроекта. Теперь 24 статья предполагает создание нового состава преступления: "провокация по установлению личности" с очевидной целью подрыва физической или психической неприкосновенности сотрудника правоохранительных органов. За это вводится наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро.

https://ria.ru/20210116/frantsiya-1593357735.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция