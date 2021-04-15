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Парламент Франции принял скандальный закон "О глобальной безопасности"
Парламент Франции принял скандальный закон "О глобальной безопасности"
Нацсобрание Франции в окончательном чтении приняло резонансный законопроект о глобальной безопасности, 24 статья которого вызывала массовые протестные акции в... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T14:19
2021-04-15T14:32
в мире
франция
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ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Нацсобрание Франции в окончательном чтении приняло резонансный законопроект о глобальной безопасности, 24 статья которого вызывала массовые протестные акции в стране.За принятие документа в четверг проголосовали 75 депутатов, против 33. К окончательному чтению документ претерпел значительные изменения.В первом чтении документ был принят Нацсобранием в ноябре прошлого года. 24 статья законопроекта, в которой шла речь о речь и фото- и видеосъемке правоохранительных органов на акциях протеста, спровоцировала многочисленные акции протеста по всей Франции. Против нее выступали журналистские профсоюзы, опасаясь, что журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу правоохранительных органов на протестных акциях и это приведет к полицейскому насилию.Затем Сенат, в котором большинство мест занимает оппозиция, значительно переписал текст законопроекта. Теперь 24 статья предполагает создание нового состава преступления: "провокация по установлению личности" с очевидной целью подрыва физической или психической неприкосновенности сотрудника правоохранительных органов. За это вводится наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро.
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в мире, франция

Парламент Франции принял скандальный закон "О глобальной безопасности"

14:19 15.04.2021 (обновлено: 14:32 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже
Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Флоренс Галле
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ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Нацсобрание Франции в окончательном чтении приняло резонансный законопроект о глобальной безопасности, 24 статья которого вызывала массовые протестные акции в стране.
За принятие документа в четверг проголосовали 75 депутатов, против 33. К окончательному чтению документ претерпел значительные изменения.
Марш свободы в Париже - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 21:37
На акциях протеста во Франции пострадали 12 полицейских
В первом чтении документ был принят Нацсобранием в ноябре прошлого года. 24 статья законопроекта, в которой шла речь о речь и фото- и видеосъемке правоохранительных органов на акциях протеста, спровоцировала многочисленные акции протеста по всей Франции. Против нее выступали журналистские профсоюзы, опасаясь, что журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу правоохранительных органов на протестных акциях и это приведет к полицейскому насилию.
Затем Сенат, в котором большинство мест занимает оппозиция, значительно переписал текст законопроекта. Теперь 24 статья предполагает создание нового состава преступления: "провокация по установлению личности" с очевидной целью подрыва физической или психической неприкосновенности сотрудника правоохранительных органов. За это вводится наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро.
 
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