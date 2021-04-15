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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210415/forsazh-1728360121.html
Вышел трейлер девятой части боевика "Форсаж"
Вышел трейлер девятой части боевика "Форсаж"
На YouTube разместили трейлер девятой части боевика "Форсаж" с Вином Дизелем в главной роли. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:48
2021-04-15T11:48
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер девятой части боевика "Форсаж" с Вином Дизелем в главной роли. После всех приключений, пережитых им в предыдущих фильмах, главный герой Доминик Торетто (Дизель) оставляет опасные гонки и выбирает тихую жизнь с семьей. Однако у судьбы на этот счет другие планы. Доминику и его друзьям вновь предстоит противостоять опасным врагам, включая злодейку Сайфер в исполнении Шарлиз Терон.В предстоящем "Форсаже" герои даже отправятся в космос, причем на машинах. Эту информацию подтвердил изданию THR режиссер картины Джастин Лин. По его словам, он обращался за советом к специалистам, чтобы эта сцена получилась максимально реалистичной.Вместе с Вином Дизелем в ленте также снялись Мишель Родригес, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль и другие. В российский прокат боевик, премьеру которого отложили почти на год из-за пандемии коронавируса, выйдет 20 мая, почти на месяц раньше, чем в США.
https://ria.ru/20210312/forsazh9-1600841065.html
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РИА Новости
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5
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96
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что посмотреть , формула-1, знаменитости, фильмы, натали эммануэль, шарлиз терон, youtube, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)

Вышел трейлер девятой части боевика "Форсаж"

11:48 15.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер девятой части боевика "Форсаж" с Вином Дизелем в главной роли.
После всех приключений, пережитых им в предыдущих фильмах, главный герой Доминик Торетто (Дизель) оставляет опасные гонки и выбирает тихую жизнь с семьей. Однако у судьбы на этот счет другие планы. Доминику и его друзьям вновь предстоит противостоять опасным врагам, включая злодейку Сайфер в исполнении Шарлиз Терон.
В предстоящем "Форсаже" герои даже отправятся в космос, причем на машинах. Эту информацию подтвердил изданию THR режиссер картины Джастин Лин. По его словам, он обращался за советом к специалистам, чтобы эта сцена получилась максимально реалистичной.
Вместе с Вином Дизелем в ленте также снялись Мишель Родригес, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль и другие.
В российский прокат боевик, премьеру которого отложили почти на год из-за пандемии коронавируса, выйдет 20 мая, почти на месяц раньше, чем в США.
Кадр из трейлера фильма Форсаж 9 - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 01:52Культура
"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
 
Культурачто посмотретьФормула-1ЗнаменитостифильмыНатали ЭммануэльШарлиз ТеронYouTubeНовости культурыВин Дизель (Марк Синклер Винсент)
 
 
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