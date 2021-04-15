https://ria.ru/20210415/forsazh-1728360121.html

Вышел трейлер девятой части боевика "Форсаж"

Вышел трейлер девятой части боевика "Форсаж"

На YouTube разместили трейлер девятой части боевика "Форсаж" с Вином Дизелем в главной роли. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:48

2021-04-15T11:48

2021-04-15T11:48

что посмотреть

формула-1

знаменитости

фильмы

натали эммануэль

шарлиз терон

youtube

культура

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728360213_807:0:4448:2048_1920x0_80_0_0_93efa9e6f5122b693ba89d4c2335aec7.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На YouTube разместили трейлер девятой части боевика "Форсаж" с Вином Дизелем в главной роли. После всех приключений, пережитых им в предыдущих фильмах, главный герой Доминик Торетто (Дизель) оставляет опасные гонки и выбирает тихую жизнь с семьей. Однако у судьбы на этот счет другие планы. Доминику и его друзьям вновь предстоит противостоять опасным врагам, включая злодейку Сайфер в исполнении Шарлиз Терон.В предстоящем "Форсаже" герои даже отправятся в космос, причем на машинах. Эту информацию подтвердил изданию THR режиссер картины Джастин Лин. По его словам, он обращался за советом к специалистам, чтобы эта сцена получилась максимально реалистичной.Вместе с Вином Дизелем в ленте также снялись Мишель Родригес, Джон Сина, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль и другие. В российский прокат боевик, премьеру которого отложили почти на год из-за пандемии коронавируса, выйдет 20 мая, почти на месяц раньше, чем в США.

https://ria.ru/20210312/forsazh9-1600841065.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , формула-1, знаменитости, фильмы, натали эммануэль, шарлиз терон, youtube, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)