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Более десяти кораблей вышли в Каспийское море для проверки боеготовности
Более десяти кораблей вышли в Каспийское море для проверки боеготовности
Более 10 кораблей Каспийской флотилии, в том числе малые ракетные корабли, вышли в Каспийское море в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:35
2021-04-15T13:35
каспийское море
южный военный округ
каспийская флотилия
армия
безопасность
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 10 кораблей Каспийской флотилии, в том числе малые ракетные корабли, вышли в Каспийское море в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период обучения, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО)."В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения экипажи кораблей Каспийской флотилии вышли из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для проведения зачетного тактического учения. Всего в корабельном зачетном тактическом учении принимают участие экипажи 10 боевых кораблей, в их числе ракетный катер "Ступинец", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения", - сказали в округе.Как уточнили в ЮВО, корабельная группа будет отрабатывать в море поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путём стрельб из штатного вооружения кораблей.Кроме того, двум корабельным группам флотилии предстоит провести учения по плаванию в едином походном ордере, отработать практические действия по отражению воздушного нападения противника со стрельбой по воздушным целям и нанесению удара по отряду боевых кораблей условного противника.
https://ria.ru/20210409/korabli-1727466150.html
https://ria.ru/20210408/ssha-1727449868.html
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РИА Новости
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96
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353
60
Российские корабли выходят на учения в Каспийское море
Более 10 кораблей Каспийской флотилии, в том числе малые ракетные корабли, вышли в Каспийское море в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период обучения.
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каспийское море, южный военный округ, каспийская флотилия, армия, безопасность

Более десяти кораблей вышли в Каспийское море для проверки боеготовности

13:35 15.04.2021
 
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 10 кораблей Каспийской флотилии, в том числе малые ракетные корабли, вышли в Каспийское море в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период обучения, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
"В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения экипажи кораблей Каспийской флотилии вышли из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для проведения зачетного тактического учения. Всего в корабельном зачетном тактическом учении принимают участие экипажи 10 боевых кораблей, в их числе ракетный катер "Ступинец", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения", - сказали в округе.
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Как уточнили в ЮВО, корабельная группа будет отрабатывать в море поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путём стрельб из штатного вооружения кораблей.
Кроме того, двум корабельным группам флотилии предстоит провести учения по плаванию в едином походном ордере, отработать практические действия по отражению воздушного нападения противника со стрельбой по воздушным целям и нанесению удара по отряду боевых кораблей условного противника.
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Каспийское мореЮжный военный округКаспийская флотилияАрмияБезопасность
 
 
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