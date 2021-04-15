https://ria.ru/20210415/flotiliya-1728397656.html

Более десяти кораблей вышли в Каспийское море для проверки боеготовности

Более десяти кораблей вышли в Каспийское море для проверки боеготовности

Более 10 кораблей Каспийской флотилии, в том числе малые ракетные корабли, вышли в Каспийское море в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:35

2021-04-15T13:35

2021-04-15T13:35

каспийское море

южный военный округ

каспийская флотилия

армия

безопасность

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 10 кораблей Каспийской флотилии, в том числе малые ракетные корабли, вышли в Каспийское море в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период обучения, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО)."В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения экипажи кораблей Каспийской флотилии вышли из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для проведения зачетного тактического учения. Всего в корабельном зачетном тактическом учении принимают участие экипажи 10 боевых кораблей, в их числе ракетный катер "Ступинец", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения", - сказали в округе.Как уточнили в ЮВО, корабельная группа будет отрабатывать в море поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путём стрельб из штатного вооружения кораблей.Кроме того, двум корабельным группам флотилии предстоит провести учения по плаванию в едином походном ордере, отработать практические действия по отражению воздушного нападения противника со стрельбой по воздушным целям и нанесению удара по отряду боевых кораблей условного противника.

https://ria.ru/20210409/korabli-1727466150.html

https://ria.ru/20210408/ssha-1727449868.html

каспийское море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские корабли выходят на учения в Каспийское море Более 10 кораблей Каспийской флотилии, в том числе малые ракетные корабли, вышли в Каспийское море в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период обучения. 2021-04-15T13:35 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийское море, южный военный округ, каспийская флотилия, армия, безопасность