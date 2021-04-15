https://ria.ru/20210415/flotiliya-1728397656.html
Более десяти кораблей вышли в Каспийское море для проверки боеготовности
Более десяти кораблей вышли в Каспийское море для проверки боеготовности
Более 10 кораблей Каспийской флотилии, в том числе малые ракетные корабли, вышли в Каспийское море в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:35
2021-04-15T13:35
2021-04-15T13:35
каспийское море
южный военный округ
каспийская флотилия
армия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728388680_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6550ee02104b06762278d11c6c508309.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Более 10 кораблей Каспийской флотилии, в том числе малые ракетные корабли, вышли в Каспийское море в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период обучения, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО)."В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения экипажи кораблей Каспийской флотилии вышли из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для проведения зачетного тактического учения. Всего в корабельном зачетном тактическом учении принимают участие экипажи 10 боевых кораблей, в их числе ракетный катер "Ступинец", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения", - сказали в округе.Как уточнили в ЮВО, корабельная группа будет отрабатывать в море поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путём стрельб из штатного вооружения кораблей.Кроме того, двум корабельным группам флотилии предстоит провести учения по плаванию в едином походном ордере, отработать практические действия по отражению воздушного нападения противника со стрельбой по воздушным целям и нанесению удара по отряду боевых кораблей условного противника.
https://ria.ru/20210409/korabli-1727466150.html
https://ria.ru/20210408/ssha-1727449868.html
каспийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728388680_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_14cb12d2d876f606156189e38347055d.jpg
Российские корабли выходят на учения в Каспийское море
Более 10 кораблей Каспийской флотилии, в том числе малые ракетные корабли, вышли в Каспийское море в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период обучения.
2021-04-15T13:35
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каспийское море, южный военный округ, каспийская флотилия, армия, безопасность