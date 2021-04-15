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ЦБ следит за ситуацией на финрынке после новых санкций США
ЦБ следит за ситуацией на финрынке после новых санкций США
Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке после введения США санкций против госдолга РФ, при необходимости использует имеющиеся инструменты для... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:23
2021-04-15T17:23
россия
центральный банк рф (цб рф)
сша
в мире
экономика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке после введения США санкций против госдолга РФ, при необходимости использует имеющиеся инструменты для сохранения финстабильности, при этом доля иностранных инвесторов в первичном размещении ОФЗ значительно сократилась за год до 10% в марте, сообщил регулятор.США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.Регулятор отмечает, что доля иностранных инвесторов в общем объеме государственного долга и еще в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась. "На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%", - указал ЦБ.
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россия, центральный банк рф (цб рф), сша, в мире, экономика

ЦБ следит за ситуацией на финрынке после новых санкций США

17:23 15.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке после введения США санкций против госдолга РФ, при необходимости использует имеющиеся инструменты для сохранения финстабильности, при этом доля иностранных инвесторов в первичном размещении ОФЗ значительно сократилась за год до 10% в марте, сообщил регулятор.
США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

"Банк России отслеживает ситуацию на финансовых рынках после введения ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными облигациями Российской Федерации. Банк России при необходимости готов задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что доля иностранных инвесторов в общем объеме государственного долга и еще в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась. "На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%", - указал ЦБ.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 16:44
Слуцкий рассказал, как новые санкции США отразятся на экономике России
 
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