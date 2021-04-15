https://ria.ru/20210415/finrynok-1728449976.html

ЦБ следит за ситуацией на финрынке после новых санкций США

ЦБ следит за ситуацией на финрынке после новых санкций США

Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке после введения США санкций против госдолга РФ, при необходимости использует имеющиеся инструменты для... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:23

2021-04-15T17:23

2021-04-15T17:23

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сша

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке после введения США санкций против госдолга РФ, при необходимости использует имеющиеся инструменты для сохранения финстабильности, при этом доля иностранных инвесторов в первичном размещении ОФЗ значительно сократилась за год до 10% в марте, сообщил регулятор.США в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.Регулятор отмечает, что доля иностранных инвесторов в общем объеме государственного долга и еще в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась. "На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%", - указал ЦБ.

https://ria.ru/20210415/ekonomika-1728439900.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), сша, в мире, экономика