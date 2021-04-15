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Президент Аргентины, болевший COVID-19, вернулся к работе
Президент Аргентины, болевший COVID-19, вернулся к работе
Президент Аргентины Альберто Фернандес вернулся к обычной работе после заболевания COVID-19, сообщила РИА Новости советник президента страны Сесилия Николини. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T22:59
2021-04-15T22:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
альберто фернандес
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр – РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес вернулся к обычной работе после заболевания COVID-19, сообщила РИА Новости советник президента страны Сесилия Николини.Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное. Ранее президент был привит российской вакциной.Медики главы государства сообщили в среду, что Фернандес вернется к своей обычной работе с 15 апреля.Все это время президент продолжал работать, проводя встречи в виртуальном формате. Накануне он даже отобедал онлайн с директором по Западному полушарию Совета нацбезопасности США Хуаном Гонсалесом.
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коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, в мире

Президент Аргентины, болевший COVID-19, вернулся к работе

22:59 15.04.2021
 
© AP Photo / Juan MabromataПрезидент Аргентины Альберто Фернандес
Президент Аргентины Альберто Фернандес - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Juan Mabromata
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр – РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес вернулся к обычной работе после заболевания COVID-19, сообщила РИА Новости советник президента страны Сесилия Николини.

"Президент чувствует себя очень хорошо, он вернулся к своему обычному графику, хотя, на самом деле, пока он болел, он был очень активен, у него почти не было симптомов благодаря вакцинации", - сказала она.

Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное. Ранее президент был привит российской вакциной.
Медики главы государства сообщили в среду, что Фернандес вернется к своей обычной работе с 15 апреля.
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Все это время президент продолжал работать, проводя встречи в виртуальном формате. Накануне он даже отобедал онлайн с директором по Западному полушарию Совета нацбезопасности США Хуаном Гонсалесом.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Альберто ФернандесАргентинаВ мире
 
 
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