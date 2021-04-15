https://ria.ru/20210415/fernandes-1728496841.html

Президент Аргентины, болевший COVID-19, вернулся к работе

Президент Аргентины, болевший COVID-19, вернулся к работе

Президент Аргентины Альберто Фернандес вернулся к обычной работе после заболевания COVID-19, сообщила РИА Новости советник президента страны Сесилия Николини. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T22:59

2021-04-15T22:59

2021-04-15T22:59

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

альберто фернандес

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр – РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес вернулся к обычной работе после заболевания COVID-19, сообщила РИА Новости советник президента страны Сесилия Николини.Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное. Ранее президент был привит российской вакциной.Медики главы государства сообщили в среду, что Фернандес вернется к своей обычной работе с 15 апреля.Все это время президент продолжал работать, проводя встречи в виртуальном формате. Накануне он даже отобедал онлайн с директором по Западному полушарию Совета нацбезопасности США Хуаном Гонсалесом.

https://ria.ru/20210301/vaktsiny-1599524363.html

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, в мире