https://ria.ru/20210415/eksport-1728276508.html

Прохоров: промышленный экспорт Москвы в 2020 году на 54,3% превысил план

Прохоров: промышленный экспорт Москвы в 2020 году на 54,3% превысил план

О поддержке московскими властями экспорта на мировые рынки продукции столичных предприятий в сфере промышленности и АПК в интервью РИА Новости рассказал... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T10:00

2021-04-15T10:00

2021-04-15T10:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

экономика

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О поддержке московскими властями экспорта на мировые рынки продукции столичных предприятий в сфере промышленности и АПК в интервью РИА Новости рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.- С 2019 года в стране реализуется нацпроект "Международная кооперация и экспорт". Как столица участвует в этом проекте, какими достижениями может похвастаться?- Основная задача национального проекта "Международная кооперация и экспорт" - увеличение доли российского экспорта, не связанного с торговлей сырьём и энергоресурсами. Сам нацпроект разделён на федеральные и региональные проекты, задача исполнения которых возложена на регионы.Перед нами стоят задачи по выполнению показателей региональных проектов "Развитие промышленного экспорта в городе Москва" и "Развитие экспорта продукции АПК в городе Москва". И по этим двум проектам есть хорошие достижения: так, объём промышленного экспорта Москвы в 2020 году превысил планируемый региональный показатель на 54,3%, а экспорт агропромышленной продукции столицы превысил годовой план на 18,8%.Причем московские промышленные предприятия перевыполнили годовой план этих региональных проектов уже по итогам 9 месяцев 2020 года.Агропромышленникам для выполнения годового плана потребовалось 11 месяцев. По итогам всего 2020 года объем экспортируемой промышленной продукции превысил план более, чем на 12 миллиардов долларов, а объем экспорта продукции АПК – более, чем на 600 миллионов долларов.В последние годы меры по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта в России были в основном сфокусированы на малых и средних предпринимателях. Но для качественной реализации нацпроекта не стоит забывать о преимуществах крупного бизнеса. Такую задачу призван решить Центр поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК АНО "Моспром".- Расскажите об основных странах-партнерах столичных компаний. Кто и что закупает? Какие страны лидируют, появляются ли новые партнеры?- Главные торговые партнёры столицы сегодня – это страны ближнего зарубежья, в первую очередь, Казахстан (с объемом экспорта 2,65 миллиарда долларов) и Белоруссия (2,4 миллиарда долларов). Экспорт в эти страны отличается широким ассортиментов товаров, начиная от мороженого, мучных изделий и шоколада, и заканчивая сложной высокотехнологичной продукцией московских предприятий.Также среди главных импортёров продукции московских компаний можно назвать США (2,48 миллиарда долларов), Китай (2,27 миллиарда долларов), Германию (объем экспорта увеличился на 11,1% и достиг 1,23 миллиарда долларов) и Японию (экспорт вырос на 12,9% - до 1,12 миллиарда долларов).Основными экспортными товарами в эти страны по объему поставок в 2020 году стали товары промышленной отрасли. Это механическое оборудование и техника, в том числе комплектующие к ним, автотехника, продукция предприятий химической отрасли, например, полипропилен и полиэтилен, а также различная коммуникационная аппаратура. В этом списке я особенно хочу отметить экспорт полиэтилена и полипропилена, поставки которых выросли в 5,5 и 3 раза, соответственно.Также хотелось бы сказать об экспорте промышленной продукции в страны Африки. По итогам 2020 года он составил 1,4 миллиарда долларов. Столичные компании поставляют на континент автотехнику, радиолокационное оборудование, механическое оборудование и комплектующие к нему, а также измерительные и контрольные приборы.Если говорить о наиболее востребованных товарах агропрома, то можно выделить экспорт кондитерских изделий, особенно шоколадных, продукцию молочной отрасли, мучную продукцию, как кондитерскую, так и, например, макаронные изделия. Также одним из популярных экспортных продуктов являются готовые корма для животных, которые активно закупает Белоруссия.Главные торговые партнеры в сфере аграрной промышленности — это Белоруссия, Казахстан, Турция и Китай. В сфере АПК наибольший рост в прошлом году показал экспорт мучных кондитерских изделий и молочной и мясной продукции. По итогам года эти отрасли показали рост в 17,6% и 19%, соответственно. Например, за рубежом очень популярны столичные шоколад и мороженое. Общий экспорт этих двух позиций составил 119,73 миллиона долларов. В странах Ближнего Востока успехом пользуется наша кисломолочная продукция.- В столице в последние годы активно развиваются высокотехнологичные производства. Как, в связи с этим, меняется структура московского экспорта? Продукция каких отраслей сегодня наиболее популярна за рубежом?- Сам термин "высокотехнологичное производство" имеет достаточно широкое поле для трактовок. Сюда входит как производство микросхем, так и производство медицинских масок. Поэтому доля высокотехнологичного производства в общем объёме несырьевого неэнергетического экспорта достаточно высокая – 75,1%, что в денежном выражении составляет почти 30 миллиардов долларов.Именно экспорт высокотехнологичной продукции за рубеж сегодня является одним из приоритетных направлений. Среди наиболее востребованных товаров - телекоммуникационная аппаратура, спецавтотранспорт, фильтровальное оборудование, холодильное оборудование, а также лекарства. Если говорить о цифрах, то телекоммуникационную аппаратуру московские компании экспортируют за рубеж на 269,97 миллиона долларов, объём продаж спецавтотранспорта равен 226,41 миллиона долларов, фильтровальное оборудование экспортируется на 71,09 миллиона долларов, холодильное оборудование - на 65,06 миллиона долларов, а экспорт лекарственных средств в 2020 году был равен 311,22 миллиона долларов. Главные импортёры столичной высокотехнологичной продукции – США, Казахстан, Белоруссия, Китай и Германия. На них приходится 26,25% всего объема экспорта этой продукции. В 2020 году рост объема экспорта высокотехнологичной продукции из Москвы пришелся, в основном, на страны Азии. Так, Япония купила продукции общей стоимостью 1,12 миллиарда долларов. Это на 22,7% больше, чем в прошлом году. Рост экспорта в Гонконг составил 85,3% и достиг уровня в 699,72 миллиона долларов.В этой связи отмечу, что при содействии Центра поддержки и развития экспорта "Моспром" новые экспортные рынки для сбыта своих высокотехнологичных товаров в рамках специальной программы сотрудничества находят резиденты Особой экономической зоны "Технополис".- Расскажите о мерах поддержки, которые город предлагает ориентированным на экспорт предприятиям. Появились ли новые инструменты поддержки в период пандемии?- Помимо грантов и субсидий, которые выдаются правительством Москвы, экспортно ориентированные компании могут получить помощь в поиске потенциальных заказчиков, принять участие в крупнейших отраслевых выставках и бизнес-миссиях (в том числе, в онлайн-формате). В прошлом году был опробован совершенно новый формат участия столичных производителей в коллективном стенде на выставке в Китае. Компании находились в Москве, а потенциально интересные им зарубежные байеры - в Гуанчжоу. Они перемещались в виртуальные переговорные комнаты, где видели друг друга, общались и демонстрировали продукцию. Всего за предыдущий год специалистами Центра "Моспром", в рамках байерской программы были проведены 20 бизнес-миссий в страны Европы, Северной Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и ближнего зарубежья. По итогам всех мероприятий организовано более 1000 b2b-встреч, заключен 91 контракт и подписано 27 соглашений.Всё это делается бесплатно и на основе экспортных потребностей конкретных компаний. Что это значит для зарубежных партнеров? При наличии потенциального запроса на конкретную столичную продукцию "Моспром" подбирает уже готовые к экспорту компании. Ориентируясь при этом на конкурентоспособность продукции по цене, качеству, технологичности. И берет организацию переговоров на себя.Все начинается с аналитики. Эксперты Центра "Моспром" занимаются анализом рисков, в том числе, барьеров входа, состояния отрасли на целевом рынке и ее зависимости от экспорта и импорта, проводят СВОТ-анализ потребительского рынка. Также специалисты Центра осуществляют индивидуальную аналитику для компаний, которая определяет наиболее эффективную стратегию выхода производителя на зарубежный рынок.Кстати, совсем недавно специалисты Центра разработали специальную аналитическую модель оценки экспортного потенциала – Adept 7. Она включает две фазы: квалификацию и валидацию. На первой оценивается общая готовность компании к выходу на экспорт, ее сильные и слабые стороны. Вторая позволяет определить, насколько экспортер может быть успешен на конкретном рынке с определённым продуктом. В результате оценка экспортной готовности компаний дается на основании семи ключевых параметров, среди которых человеческий фактор, денежные возможности, инфраструктура и адаптивность, мотивация и цель, уникальность продукции и её успех на конкретном зарубежном рынке. Сейчас Adept 7 доступен на сайте "Моспрома" в тестовом режиме.- Насколько эти меры востребованы? Каким столичным компаниям "Моспром" помог выйти на зарубежные рынки?- За 2020 год за поддержкой к Центру "Моспром" обратились 133 производителя, что говорит о высокой востребованности среди московских компаний. Если говорить о конкретных кейсах, то по итогам нескольких бизнес-миссий в страны Персидского залива столичный производитель "Световые технологии" заключил контракт на поставку осветительного оборудования на этот рынок. Компания "Дианостика-М", благодаря организованной Центром "Моспром" бизнес-миссии в Индию, заключила контракт о поставках с индийским байером. "ФИНГО Комплекс" нашли закупщиков в Армении и Белоруссии также после байерской программы Центра "Моспром" в эти страны. Производитель литий-ионных аккумуляторов и светодиодного освещения "Хранение Энергии" после дистанционного участия в выставке в Китае нашел новых потребителей на рынках Польши, Румынии и США. И это лишь малая часть примеров выхода на новые рынки при помощи Центра "Моспром". - Какими вы видите перспективы развития столичного экспорта? На каких задачах будет фокусироваться департамент?- Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы и дальше продолжит развивать линию поддержки московских промышленных и агропромышленных компаний. Несмотря на то, что действующие меры поддержки охватывают достаточно широкий спектр жизнедеятельности компаний, все равно они будут совершенствоваться в соответствии с новыми запросами компаний и вызовом времени. Как, например, это произошло в 2020 году. Один из приоритетов в развитии – это повышение цифровизации оказываемых нами мер поддержки, а также помощь в цифровизации для столичных компаний и производителей. Это должно привести к наращиванию объёмов несырьевого неэнергетического экспорта по всем направлениям и отраслям. Согласно паспорту нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", стоит задача роста общего объёма ННЭ к 2024 году до 250 миллиардов долларов. Поэтому мы также продолжим активно поддерживать столичные экспортно ориентированные компании, как в онлайн формате, так – в будущем – и в очном формате.

https://ria.ru/20210407/eksport-1727187605.html

https://ria.ru/20210322/moskva-1602264691.html

https://ria.ru/20210331/kosmetologiya-1603582273.html

https://ria.ru/20210319/tekhnologii-1602066691.html

https://ria.ru/20210409/proekt-1727522241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва, экономика