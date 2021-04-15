https://ria.ru/20210415/ekipazh-1728341972.html

Россиянина, похищенного с судна в Гвинейском заливе, освободили

Россиянина, похищенного с судна в Гвинейском заливе, освободили

Похищенный в Гвинейском заливе экипаж судна Davide B нидерландской компании De Poli Shipmanagement, в составе которого находится россиянин, освобожден, сообщил... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T08:18

2021-04-15T08:18

2021-04-15T08:26

россия

бенин

нигерия

в мире

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АМСТЕРДАМ, 15 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Похищенный в Гвинейском заливе экипаж судна Davide B нидерландской компании De Poli Shipmanagement, в составе которого находится россиянин, освобожден, сообщил РИА Новости представитель компании Кор Радингс.Отмечается, что все члены экипажа находятся в относительно хорошем состоянии."Они проходят медицинские осмотры и репатриируются в свои страны", - добавил собеседник агентства.Судно Davide B подверглось нападению 11 марта примерно в 210 морских милях к югу от города Котону (Бенин). В результате нападения 15 членов экипажа были похищены, шесть других моряков остались на борту судна. Его сопроводили к безопасной якорной стоянке в соседнем порту в Гвинейском заливе. Посольство РФ в Нигерии проинформировало, что при нападении на судно в Гвинейском заливе похищен россиянин, дипмиссия принимает все возможные меры для освобождения моряка.

https://ria.ru/20210214/turtsiya-1597404064.html

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бенин

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россия, бенин, нигерия, в мире