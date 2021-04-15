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Россиянина, похищенного с судна в Гвинейском заливе, освободили
Россиянина, похищенного с судна в Гвинейском заливе, освободили
Похищенный в Гвинейском заливе экипаж судна Davide B нидерландской компании De Poli Shipmanagement, в составе которого находится россиянин, освобожден, сообщил... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T08:18
2021-04-15T08:26
россия
бенин
нигерия
в мире
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АМСТЕРДАМ, 15 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Похищенный в Гвинейском заливе экипаж судна Davide B нидерландской компании De Poli Shipmanagement, в составе которого находится россиянин, освобожден, сообщил РИА Новости представитель компании Кор Радингс.Отмечается, что все члены экипажа находятся в относительно хорошем состоянии."Они проходят медицинские осмотры и репатриируются в свои страны", - добавил собеседник агентства.Судно Davide B подверглось нападению 11 марта примерно в 210 морских милях к югу от города Котону (Бенин). В результате нападения 15 членов экипажа были похищены, шесть других моряков остались на борту судна. Его сопроводили к безопасной якорной стоянке в соседнем порту в Гвинейском заливе. Посольство РФ в Нигерии проинформировало, что при нападении на судно в Гвинейском заливе похищен россиянин, дипмиссия принимает все возможные меры для освобождения моряка.
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россия, бенин, нигерия, в мире

Россиянина, похищенного с судна в Гвинейском заливе, освободили

08:18 15.04.2021 (обновлено: 08:26 15.04.2021)
 
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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АМСТЕРДАМ, 15 апр - РИА Новости, Анастасия Иванова. Похищенный в Гвинейском заливе экипаж судна Davide B нидерландской компании De Poli Shipmanagement, в составе которого находится россиянин, освобожден, сообщил РИА Новости представитель компании Кор Радингс.
"Все пятнадцать моряков, похищенные с судна Davide B в Гвинейском заливе 11 марта, были освобождены и находятся в безопасности", - сообщил Радингс.
Отмечается, что все члены экипажа находятся в относительно хорошем состоянии.
"Они проходят медицинские осмотры и репатриируются в свои страны", - добавил собеседник агентства.
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Судно Davide B подверглось нападению 11 марта примерно в 210 морских милях к югу от города Котону (Бенин). В результате нападения 15 членов экипажа были похищены, шесть других моряков остались на борту судна. Его сопроводили к безопасной якорной стоянке в соседнем порту в Гвинейском заливе. Посольство РФ в Нигерии проинформировало, что при нападении на судно в Гвинейском заливе похищен россиянин, дипмиссия принимает все возможные меры для освобождения моряка.
 
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