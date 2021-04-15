https://ria.ru/20210415/duratskiy-1728427976.html

В Раде сочли "дурацким" план властей по "защите от России"

В Раде сочли "дурацким" план властей по "защите от России"

Слова главы офиса украинского президента Андрея Ермака о том, что для "обороны от России" Киеву нужны американские зенитные ракетные комплексы Patriot, вызвало... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:00

2021-04-15T16:00

2021-04-15T22:19

россия

сергей рахманин

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

андрей ермак

донбасс

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

верховная рада украины

нато

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Слова главы офиса украинского президента Андрея Ермака о том, что для "обороны от России" Киеву нужны американские зенитные ракетные комплексы Patriot, вызвало недоумение у некоторых политиков, пишет "Апостроф".В интервью журналу Time Ермак посетовал, что ближайшие к России ЗРК Patriot находятся в Польше, тогда как Украина "держит оборону" против Москвы, в том числе и в "интересах Запада"."Patriot, конечно, можно купить, если у нас есть лишние десять с половиной миллиардов долларов <…>. Если Ермак готов договориться с США — пожалуйста, но это заявление, конечно, полностью дурацкое", — сказал изданию член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Рахманин.По мнению депутата, для противостояния Москве киевским властям нужно сконцентрироваться на "движении к стандартам НАТО". На днях президент Владимир Зеленский заявил, что считает Североатлантический альянс единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе, и попросил американского коллегу Джо Байдена поддержать Украину. Но, как отмечал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, для этого Киев должен достичь ряда критериев, что займет много времени. Некоторые эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса будет "глубоко неприемлемой перспективой".Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210409/nato-1727502362.html

https://ria.ru/20210409/amerikantsy-1727576620.html

https://ria.ru/20210413/nato-1728135043.html

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