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Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека погибли и двое пострадали при столкновении грузовой автомашины с легковым автомобилем на федеральной трассе М-7 "Волга" в Вяземском районе... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:46
2021-04-15T11:46
2021-04-15T11:46
россия
авто
владимирская область
вяземский район
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали при столкновении грузовой автомашины с легковым автомобилем на федеральной трассе М-7 "Волга" в Вяземском районе Владимирской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, движение транспорта на месте происшествия затруднено. Обстоятельства ДТП выясняются.
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россия, авто, владимирская область, вяземский район, происшествия