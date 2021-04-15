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Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека погибли и двое пострадали при столкновении грузовой автомашины с легковым автомобилем на федеральной трассе М-7 "Волга" в Вяземском районе... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T11:46
2021-04-15T11:46
россия
авто
владимирская область
вяземский район
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали при столкновении грузовой автомашины с легковым автомобилем на федеральной трассе М-7 "Волга" в Вяземском районе Владимирской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, движение транспорта на месте происшествия затруднено. Обстоятельства ДТП выясняются.
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россия
владимирская область
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россия, авто, владимирская область, вяземский район, происшествия

Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

11:46 15.04.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали при столкновении грузовой автомашины с легковым автомобилем на федеральной трассе М-7 "Волга" в Вяземском районе Владимирской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате ДТП на 279-м километре федеральной автодороги М-7 в Вяземском районе погибли три человека, еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства, добавив, что произошло столкновение грузовика с легковушкой.
По его словам, движение транспорта на месте происшествия затруднено. Обстоятельства ДТП выясняются.
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РоссияАвтоВладимирская областьВяземский районПроисшествия
 
 
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