https://ria.ru/20210415/dtp-1728371267.html

Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Во Владимирской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека погибли и двое пострадали при столкновении грузовой автомашины с легковым автомобилем на федеральной трассе М-7 "Волга" в Вяземском районе... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T11:46

2021-04-15T11:46

2021-04-15T11:46

россия

авто

владимирская область

вяземский район

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали при столкновении грузовой автомашины с легковым автомобилем на федеральной трассе М-7 "Волга" в Вяземском районе Владимирской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, движение транспорта на месте происшествия затруднено. Обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20210414/rossiyane-1728293840.html

россия

владимирская область

вяземский район

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россия, авто, владимирская область, вяземский район, происшествия