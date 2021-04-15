https://ria.ru/20210415/donbass-1728471655.html

Зеленский назвал ситуацию в Донбассе контролируемой

Зеленский назвал ситуацию в Донбассе контролируемой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что переговоры в Париже в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:13

2021-04-15T19:13

2021-04-15T19:32

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a1d605e646486a625c31ea0e7cb16bca.jpg

КИЕВ, 15 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что переговоры в Париже в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель станут важной частью подготовки к переговорам в "нормандском формате"."Некоторые детали (касающиеся Донбасса – ред.) я хочу обсудить завтра лично и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. И также после нашей личной встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока что у нас такой "нормандский формат", но это важная подготовительная встреча к "нормандскому формату", - сказал Зеленский.По его словам, на заседании СНБО в четверг главным вопросом была ситуация в Донбассе."Первый вопрос был самый главный и самый приоритетный - это вопрос Донбасса. Рассматривался он тайно, детали я рассказать не могу. Ситуация в Донбассе сегодня контролируемая, есть, конечно, вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова - это самое важное", - отметил он.

https://ria.ru/20210415/donbass-1728470823.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире