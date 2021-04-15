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Зеленский назвал ситуацию в Донбассе контролируемой
Зеленский назвал ситуацию в Донбассе контролируемой
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что переговоры в Париже в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:13
2021-04-15T19:32
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 15 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что переговоры в Париже в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель станут важной частью подготовки к переговорам в "нормандском формате"."Некоторые детали (касающиеся Донбасса – ред.) я хочу обсудить завтра лично и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. И также после нашей личной встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока что у нас такой "нормандский формат", но это важная подготовительная встреча к "нормандскому формату", - сказал Зеленский.По его словам, на заседании СНБО в четверг главным вопросом была ситуация в Донбассе."Первый вопрос был самый главный и самый приоритетный - это вопрос Донбасса. Рассматривался он тайно, детали я рассказать не могу. Ситуация в Донбассе сегодня контролируемая, есть, конечно, вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова - это самое важное", - отметил он.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский назвал ситуацию в Донбассе контролируемой

19:13 15.04.2021 (обновлено: 19:32 15.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 15 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что переговоры в Париже в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель станут важной частью подготовки к переговорам в "нормандском формате".
"Некоторые детали (касающиеся Донбасса – ред.) я хочу обсудить завтра лично и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. И также после нашей личной встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока что у нас такой "нормандский формат", но это важная подготовительная встреча к "нормандскому формату", - сказал Зеленский.
По его словам, на заседании СНБО в четверг главным вопросом была ситуация в Донбассе.
"Первый вопрос был самый главный и самый приоритетный - это вопрос Донбасса. Рассматривался он тайно, детали я рассказать не могу. Ситуация в Донбассе сегодня контролируемая, есть, конечно, вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова - это самое важное", - отметил он.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
Вчера, 19:06
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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