https://ria.ru/20210415/donbass-1728471655.html
Зеленский назвал ситуацию в Донбассе контролируемой
Зеленский назвал ситуацию в Донбассе контролируемой
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что переговоры в Париже в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:13
2021-04-15T19:13
2021-04-15T19:32
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донбасс
владимир зеленский
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КИЕВ, 15 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что переговоры в Париже в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель станут важной частью подготовки к переговорам в "нормандском формате"."Некоторые детали (касающиеся Донбасса – ред.) я хочу обсудить завтра лично и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. И также после нашей личной встречи будет еще видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча. Пока что у нас такой "нормандский формат", но это важная подготовительная встреча к "нормандскому формату", - сказал Зеленский.По его словам, на заседании СНБО в четверг главным вопросом была ситуация в Донбассе."Первый вопрос был самый главный и самый приоритетный - это вопрос Донбасса. Рассматривался он тайно, детали я рассказать не могу. Ситуация в Донбассе сегодня контролируемая, есть, конечно, вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова - это самое важное", - отметил он.
https://ria.ru/20210415/donbass-1728470823.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире