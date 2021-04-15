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ОБСЕ заявила об активизации обстрелов у линии соприкосновения в Донбассе
ОБСЕ заявила об активизации обстрелов у линии соприкосновения в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) на Украине в последние недели фиксирует всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:03
2021-04-15T09:03
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ВЕНА, 15 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) на Украине в последние недели фиксирует всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в самой миссии."В эти последние недели наблюдается всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения. С 22 марта по 4 апреля СММ зафиксировала 3 922 нарушения режима прекращения огня по сравнению с 1 260 за предыдущий двухнедельный период. Уровень насилия был особенно высок 2 и 3 апреля, когда Миссия зафиксировала 1 170 и 1 355 нарушений режима прекращения огня соответственно", - сообщили в миссии.По данным СММ, эта вспышка насилия в целом контрастирует с периодом после согласования мер по усилению режима прекращения огня, вступивших в силу 27 июля 2020 года. "К примеру, за период с 1 января по 26 июля 2020 года СММ фиксировала от 411 до 752 нарушений режима прекращения огня в месяц. А вот с 27 июля 2020 года по 31 марта 2021 года, по наблюдениям Миссии, месячный показатель колебался в пределах от 20 до 107 нарушений", - уточнили в наблюдательной миссии.Постсовет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии организации на Украине до 31 марта 2022 года.
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смм обсе, обсе, донбасс, украина, в мире

ОБСЕ заявила об активизации обстрелов у линии соприкосновения в Донбассе

09:03 15.04.2021
 
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
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ВЕНА, 15 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) на Украине в последние недели фиксирует всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА Новости в самой миссии.
"В эти последние недели наблюдается всплеск огневой активности вдоль линии соприкосновения. С 22 марта по 4 апреля СММ зафиксировала 3 922 нарушения режима прекращения огня по сравнению с 1 260 за предыдущий двухнедельный период. Уровень насилия был особенно высок 2 и 3 апреля, когда Миссия зафиксировала 1 170 и 1 355 нарушений режима прекращения огня соответственно", - сообщили в миссии.
По данным СММ, эта вспышка насилия в целом контрастирует с периодом после согласования мер по усилению режима прекращения огня, вступивших в силу 27 июля 2020 года. "К примеру, за период с 1 января по 26 июля 2020 года СММ фиксировала от 411 до 752 нарушений режима прекращения огня в месяц. А вот с 27 июля 2020 года по 31 марта 2021 года, по наблюдениям Миссии, месячный показатель колебался в пределах от 20 до 107 нарушений", - уточнили в наблюдательной миссии.
Постсовет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии организации на Украине до 31 марта 2022 года.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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