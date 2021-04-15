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https://ria.ru/20210415/dobrovoltsy-1728484107.html
В Ивано-Франковске соберут добровольцев на случай "вторжения" России
В Ивано-Франковске соберут добровольцев на случай "вторжения" России
Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил руководителю муниципальной инспекции сформировать отряд добровольцев для защиты Украины в случае... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T20:38
2021-04-15T20:38
россия
мария захарова
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москва
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КИЕВ, 15 апр – РИА Новости. Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил руководителю муниципальной инспекции сформировать отряд добровольцев для защиты Украины в случае полномасштабного вторжения РФ."Поручил руководителю муниципальной инспекции Ивано-Франковска Михаилу Шутаку сформировать отряд добровольцев, который в случае полномасштабного вторжения сможет отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе", - написал Марцинкив в своем Facebook.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не интерпретировать военные учения как проявление агрессии, они носят плановый характер. По ее словам, масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и "выглядят гораздо скромнее учений вооруженных сил Украины и стран НАТО".
https://ria.ru/20210415/agressiya-1728285781.html
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россия
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россия, мария захарова, нато, дмитрий песков, москва, вашингтон (город)

В Ивано-Франковске соберут добровольцев на случай "вторжения" России

20:38 15.04.2021
 
CC0 / annalika170 / Ивано-Франковск
Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
CC0 / annalika170 /
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КИЕВ, 15 апр – РИА Новости. Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил руководителю муниципальной инспекции сформировать отряд добровольцев для защиты Украины в случае полномасштабного вторжения РФ.
"Поручил руководителю муниципальной инспекции Ивано-Франковска Михаилу Шутаку сформировать отряд добровольцев, который в случае полномасштабного вторжения сможет отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми. Если из Ивано-Франковска будут идти на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе", - написал Марцинкив в своем Facebook.
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
08:00
Украина и Тайвань неизбежно вернутся в родную гавань
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украинский пограничник на КПП Гоптовка на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 08:00
Украина пытается поставить Россию на колени новыми санкциями
В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не интерпретировать военные учения как проявление агрессии, они носят плановый характер. По ее словам, масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и "выглядят гораздо скромнее учений вооруженных сил Украины и стран НАТО".
 
РоссияМария ЗахароваНАТОДмитрий ПесковМоскваВашингтон (город)
 
 
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