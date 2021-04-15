Обсуждение вопросов применения специализированных пищевых продуктов
19 апреля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание рабочей группы по вопросам специализированных пищевых продуктов на тему: "О разработке проекта Стратегии развития рынка специализированных пищевых продуктов и биологически активных добавок до 2030".
Задать вопрос
Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна КУСАЙКО;
- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Виктор АБРАМОВ;
- главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей КАПРИН;
- главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор ФНПЦ паллиативной медицинской помощи Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Диана НЕВЗОРОВА;
- заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС;
- директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл РОДИН;
- руководитель АНО "Здоровая нация", амбассадор Роспотребнадзора Ирина ПУДОВА;
- руководитель рабочей группы по вопросам специализированного питания, президент Ассоциации развития пищевой промышленности "Евразийский совет индустрии специализированных пищевых продуктов" Юрий ЗУБАРЕВ;
- руководитель объединенного Операционного центра АО "Европейский медицинский центр" Михаил КУЦЫЙ;
- федеральный куратор Всероссийской организации родителей детей-инвалидов по направлению "Паллиатив", эксперт Агентства стратегических инициатив по направлению "Социальные проекты" Светлана ЧЕРЕНКОВА;
- представитель комиссии по БАДам "Опоры России" Илья МИКИН;
- профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, руководитель клиники эстетической медицины Маргарита КОРОЛЕВА.
В ходе мероприятия также состоится обсуждение вопросов питания при онкологии и профилактике тяжелых нозологий, проблемы витаминизации населения.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна КУСАЙКО;
- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Виктор АБРАМОВ;
- главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей КАПРИН;
- главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор ФНПЦ паллиативной медицинской помощи Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Диана НЕВЗОРОВА;
- заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС;
- директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл РОДИН;
- руководитель АНО "Здоровая нация", амбассадор Роспотребнадзора Ирина ПУДОВА;
- руководитель рабочей группы по вопросам специализированного питания, президент Ассоциации развития пищевой промышленности "Евразийский совет индустрии специализированных пищевых продуктов" Юрий ЗУБАРЕВ;
- руководитель объединенного Операционного центра АО "Европейский медицинский центр" Михаил КУЦЫЙ;
- федеральный куратор Всероссийской организации родителей детей-инвалидов по направлению "Паллиатив", эксперт Агентства стратегических инициатив по направлению "Социальные проекты" Светлана ЧЕРЕНКОВА;
- представитель комиссии по БАДам "Опоры России" Илья МИКИН;
- профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, руководитель клиники эстетической медицины Маргарита КОРОЛЕВА.
В ходе мероприятия также состоится обсуждение вопросов питания при онкологии и профилактике тяжелых нозологий, проблемы витаминизации населения.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru