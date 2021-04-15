https://ria.ru/20210415/dobavki-1728433127.html

Обсуждение вопросов применения специализированных пищевых продуктов

Обсуждение вопросов применения специализированных пищевых продуктов

19 апреля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание рабочей группы по вопросам специализированных пищевых продуктов на тему: "О разработке проекта Стратегии развития рынка специализированных пищевых продуктов и биологически активных добавок до 2030".

2021-04-15T16:20

2021-04-15T16:20

2021-04-15T16:20

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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна КУСАЙКО;- член Комитета Совета Федерации по социальной политике Виктор АБРАМОВ;- главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, генеральный директор НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей КАПРИН;- главный внештатный специалист по паллиативной помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор ФНПЦ паллиативной медицинской помощи Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Диана НЕВЗОРОВА;- заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей ПРОДЕУС;- директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл РОДИН;- руководитель АНО "Здоровая нация", амбассадор Роспотребнадзора Ирина ПУДОВА;- руководитель рабочей группы по вопросам специализированного питания, президент Ассоциации развития пищевой промышленности "Евразийский совет индустрии специализированных пищевых продуктов" Юрий ЗУБАРЕВ;- руководитель объединенного Операционного центра АО "Европейский медицинский центр" Михаил КУЦЫЙ;- федеральный куратор Всероссийской организации родителей детей-инвалидов по направлению "Паллиатив", эксперт Агентства стратегических инициатив по направлению "Социальные проекты" Светлана ЧЕРЕНКОВА;- представитель комиссии по БАДам "Опоры России" Илья МИКИН;- профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, руководитель клиники эстетической медицины Маргарита КОРОЛЕВА.В ходе мероприятия также состоится обсуждение вопросов питания при онкологии и профилактике тяжелых нозологий, проблемы витаминизации населения.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы