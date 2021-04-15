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Кулеба ответил на слова Патрушева о попытках терактов со стороны Украины
Кулеба ответил на слова Патрушева о попытках терактов со стороны Украины
Украина старается остановить эскалацию, которую навязывает РФ, но, если понадобится, сможет себя защитить, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T23:42
2021-04-15T23:42
россия
дмитрий кулеба
мария захарова
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
москва
вашингтон (город)
в мире
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КИЕВ, 15 апр - РИА Новости. Украина старается остановить эскалацию, которую навязывает РФ, но, если понадобится, сможет себя защитить, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис."Украинское государство будет вести себя чрезвычайно взвешенно, мудро, для того чтобы избежать масштабного кровопролития. Но если Россия проигнорирует все эти сигналы и все-таки попробует развязать горячую масштабную фазу, то Вооруженные силы Украины и украинское государство вместе с партнерами защитит себя надежно", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".Он отметил, что власти страны пытаются сейчас не допустить дальнейшей эскалации. Кулеба заверил, что Киев не намерен предпринимать активные боевые действия и нацелен на дипломатический путь решения конфликта в Донбассе."Я хочу официально подтвердить, что украинское государство не планирует никаких эскалаций, никаких провокаций, никаких, как сегодня Патрушев (секретарь Совета безопасности России) рассказывал, что мы в Крыму теракты уже планируем или в других регионах России. Это все почерк ФСБ, он очень хорошо всем известен", - добавил Кулеба.В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не интерпретировать военные учения как проявление агрессии, они носят плановый характер. По ее словам, масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и "выглядят гораздо скромнее учений вооруженных сил Украины и стран НАТО".
https://ria.ru/20210415/nato-1728499077.html
https://ria.ru/20210415/agressiya-1728285781.html
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россия, дмитрий кулеба, мария захарова, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва, вашингтон (город), в мире

Кулеба ответил на слова Патрушева о попытках терактов со стороны Украины

23:42 15.04.2021
 
© REUTERS / Press service of the Ministry of Foreign Affairs of UkraineМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Киеве
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© REUTERS / Press service of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
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КИЕВ, 15 апр - РИА Новости. Украина старается остановить эскалацию, которую навязывает РФ, но, если понадобится, сможет себя защитить, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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"Украинское государство будет вести себя чрезвычайно взвешенно, мудро, для того чтобы избежать масштабного кровопролития. Но если Россия проигнорирует все эти сигналы и все-таки попробует развязать горячую масштабную фазу, то Вооруженные силы Украины и украинское государство вместе с партнерами защитит себя надежно", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
Он отметил, что власти страны пытаются сейчас не допустить дальнейшей эскалации. Кулеба заверил, что Киев не намерен предпринимать активные боевые действия и нацелен на дипломатический путь решения конфликта в Донбассе.
"Я хочу официально подтвердить, что украинское государство не планирует никаких эскалаций, никаких провокаций, никаких, как сегодня Патрушев (секретарь Совета безопасности России) рассказывал, что мы в Крыму теракты уже планируем или в других регионах России. Это все почерк ФСБ, он очень хорошо всем известен", - добавил Кулеба.
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Украина и Тайвань неизбежно вернутся в родную гавань
В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает не интерпретировать военные учения как проявление агрессии, они носят плановый характер. По ее словам, масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и "выглядят гораздо скромнее учений вооруженных сил Украины и стран НАТО".
 
РоссияДмитрий КулебаМария ЗахароваНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковМоскваВашингтон (город)В мире
 
 
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