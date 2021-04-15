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Россия и Белоруссия летом начнут совместные дежурства по ПВО
Россия и Белоруссия летом начнут совместные дежурства по ПВО
Российские и белорусские военные летом этого года приступят к несению совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО) на одном из аэродромов... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:46
2021-04-15T10:24
космос - риа наука
снг
белоруссия
астраханская область
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ДУШАНБЕ, 15 апр – РИА Новости. Российские и белорусские военные летом этого года приступят к несению совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО) на одном из аэродромов Белоруссии.Об этом заявил журналистам в четверг командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб в рамках работы Координационного комитета по вопросам ПВО стран СНГ.План действий дежурных сил в рамках Единой региональной системы ПВО двух стран был утвержден в конце минувшего года.Кроме того, белорусские военные постоянно задействованы в совместных с россиянами тренировках по ПВО. Так, в этом году планируется участие в оперативно-тактических учениях с представителями ВВС и ПВО Белоруссии на полигоне Ашулук в Астраханской области, а также в совместных учениях "Боевое содружество-2021".Соглашение между РФ и Белоруссией о совместной охране границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы (ЕРС) ПВО было подписано и ратифицировано в 2009 году. Окончательно российско-белорусская система ПВО была сформирована в 2016-м.В соответствии с соглашением, в состав ЕРС ПВО входят соединения и воинские части, дислоцирующиеся в Калининградской области и других западных областях России, а также в Белоруссии: пять авиационных частей, десять зенитных ракетных частей, пять радиотехнических частей и одна часть РЭБ.В ходе создания данной системы Минск бесплатно получил от России четыре дивизиона ЗРК С-300ПС (два из них размещены в районе Полоцка и по одному в Гродненской и Брестской областях). Еще четыре дивизиона С-300ПС были поставлены Россией в 2006-2007 годах в обмен на поставки восьмиосных шасси МЗКТ-79221 для ракетных комплексов стратегического назначения "Тополь-М".
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/pvo-1727485697.html
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космос - риа наука, снг, белоруссия, астраханская область

Россия и Белоруссия летом начнут совместные дежурства по ПВО

09:46 15.04.2021 (обновлено: 10:24 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ДУШАНБЕ, 15 апр – РИА Новости. Российские и белорусские военные летом этого года приступят к несению совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне (ПВО) на одном из аэродромов Белоруссии.
Об этом заявил журналистам в четверг командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб в рамках работы Координационного комитета по вопросам ПВО стран СНГ.
Самолет Су-24 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 10:40
Контрольная проверка: соединения ПВО в Арктике подняли по тревоге
План действий дежурных сил в рамках Единой региональной системы ПВО двух стран был утвержден в конце минувшего года.
"В рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами РФ", - сказал генерал.
Кроме того, белорусские военные постоянно задействованы в совместных с россиянами тренировках по ПВО. Так, в этом году планируется участие в оперативно-тактических учениях с представителями ВВС и ПВО Белоруссии на полигоне Ашулук в Астраханской области, а также в совместных учениях "Боевое содружество-2021".
Соглашение между РФ и Белоруссией о совместной охране границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы (ЕРС) ПВО было подписано и ратифицировано в 2009 году. Окончательно российско-белорусская система ПВО была сформирована в 2016-м.
Комплекс управления ПВО Магистр-СВ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 13:05Новое оружие России
Армия получила новейший комплекс управления ПВО
В соответствии с соглашением, в состав ЕРС ПВО входят соединения и воинские части, дислоцирующиеся в Калининградской области и других западных областях России, а также в Белоруссии: пять авиационных частей, десять зенитных ракетных частей, пять радиотехнических частей и одна часть РЭБ.
В ходе создания данной системы Минск бесплатно получил от России четыре дивизиона ЗРК С-300ПС (два из них размещены в районе Полоцка и по одному в Гродненской и Брестской областях). Еще четыре дивизиона С-300ПС были поставлены Россией в 2006-2007 годах в обмен на поставки восьмиосных шасси МЗКТ-79221 для ракетных комплексов стратегического назначения "Тополь-М".
 
Космос - РИА НаукаСНГБелоруссияАстраханская область
 
 
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