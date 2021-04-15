Врачи предупредили о развитии инсульта у перенесших COVID-19 детей
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ученые выявили у переболевших COVID-19 детей редкие неврологические патологии, которые тяжело распознать на ранних этапах, пишут "Известия" со ссылкой на российских врачей.
Так, ранее научный журнал The Lancet опубликовал результаты исследования, в ходе которого специалисты с помощью МРТ зафиксировали неврологические отклонения у 38 детей.
Отмечается, что четыре пациента умерли от патологий ЦНС, еще у четырех детей выявили тромбоишемическую болезнь, тогда как один ребенок пережил инсульт с множественными кровоизлияниями в мозг.
"У ряда пациентов младшего возраста возможны нарушения работы нервной системы в виде судорог, разной степени угнетения сознания, развития цереброваскулита, энцефалита", - подтвердила врач-невролог детской клиники "Медси" Оксана Загилова.
Она пояснила, что подобные нарушения возникают из-за того, что иммунная система атакует нервные клетки организма из-за недостаточного содержания кислорода в крови (гипоксемии), а также нарушений кроветворения (гомеостаза).
Это, по словам эксперта, приводит к образованию тромбов, что впоследствии может стать причиной инсульта или инфаркта.
Врач-инфекционист Елена Белова добавила, что поражения ЦНС также могут быть вызваны мультивоспалительным синдромом.
"При МРТ-исследовании могут выявляться признаки цереброваскулита, ишемические и геморрагические инсульты, очерченные очаги демиелинизации", — рассказала эксперт.
Вместе с тем российские врачи крайне редко выявляют случаи осложнения у детей, переболевших COVID-19. По словам, заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова в течение года специалисты зафиксировали около тридцати случаев мультивоспалительного постковидного синдрома у детей.