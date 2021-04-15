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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210415/deti-1728352948.html
Врачи предупредили о развитии инсульта у перенесших COVID-19 детей
Врачи предупредили о развитии инсульта у перенесших COVID-19 детей
Ученые выявили у переболевших COVID-19 детей редкие неврологические патологии, которые тяжело распознать на ранних этапах, пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T09:57
2021-04-15T09:57
распространение коронавируса
елена белова
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
the lancet
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ученые выявили у переболевших COVID-19 детей редкие неврологические патологии, которые тяжело распознать на ранних этапах, пишут "Известия" со ссылкой на российских врачей.Так, ранее научный журнал The Lancet опубликовал результаты исследования, в ходе которого специалисты с помощью МРТ зафиксировали неврологические отклонения у 38 детей.Отмечается, что четыре пациента умерли от патологий ЦНС, еще у четырех детей выявили тромбоишемическую болезнь, тогда как один ребенок пережил инсульт с множественными кровоизлияниями в мозг.Она пояснила, что подобные нарушения возникают из-за того, что иммунная система атакует нервные клетки организма из-за недостаточного содержания кислорода в крови (гипоксемии), а также нарушений кроветворения (гомеостаза). Это, по словам эксперта, приводит к образованию тромбов, что впоследствии может стать причиной инсульта или инфаркта.Врач-инфекционист Елена Белова добавила, что поражения ЦНС также могут быть вызваны мультивоспалительным синдромом."При МРТ-исследовании могут выявляться признаки цереброваскулита, ишемические и геморрагические инсульты, очерченные очаги демиелинизации", — рассказала эксперт.Вместе с тем российские врачи крайне редко выявляют случаи осложнения у детей, переболевших COVID-19. По словам, заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова в течение года специалисты зафиксировали около тридцати случаев мультивоспалительного постковидного синдрома у детей.
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600026012.html
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елена белова, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, the lancet, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Врачи предупредили о развитии инсульта у перенесших COVID-19 детей

09:57 15.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом
Медик с юным пациентом - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ученые выявили у переболевших COVID-19 детей редкие неврологические патологии, которые тяжело распознать на ранних этапах, пишут "Известия" со ссылкой на российских врачей.
Так, ранее научный журнал The Lancet опубликовал результаты исследования, в ходе которого специалисты с помощью МРТ зафиксировали неврологические отклонения у 38 детей.
Отмечается, что четыре пациента умерли от патологий ЦНС, еще у четырех детей выявили тромбоишемическую болезнь, тогда как один ребенок пережил инсульт с множественными кровоизлияниями в мозг.
"У ряда пациентов младшего возраста возможны нарушения работы нервной системы в виде судорог, разной степени угнетения сознания, развития цереброваскулита, энцефалита", - подтвердила врач-невролог детской клиники "Медси" Оксана Загилова.
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Она пояснила, что подобные нарушения возникают из-за того, что иммунная система атакует нервные клетки организма из-за недостаточного содержания кислорода в крови (гипоксемии), а также нарушений кроветворения (гомеостаза).
Это, по словам эксперта, приводит к образованию тромбов, что впоследствии может стать причиной инсульта или инфаркта.
Врач-инфекционист Елена Белова добавила, что поражения ЦНС также могут быть вызваны мультивоспалительным синдромом.
"При МРТ-исследовании могут выявляться признаки цереброваскулита, ишемические и геморрагические инсульты, очерченные очаги демиелинизации", — рассказала эксперт.
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Вместе с тем российские врачи крайне редко выявляют случаи осложнения у детей, переболевших COVID-19. По словам, заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова в течение года специалисты зафиксировали около тридцати случаев мультивоспалительного постковидного синдрома у детей.
 
Распространение коронавирусаЕлена БеловаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19The LancetФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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