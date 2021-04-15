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После пожара в частном доме на Урале нашли тела нескольких детей
После пожара в частном доме на Урале нашли тела нескольких детей
При разборке сгоревшего частного дома в Свердловской области нашли тела пятерых детей, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T06:59
2021-04-15T06:59
2021-04-15T10:26
пожар в частном доме на урале
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
нижний тагил
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр — РИА Новости. При разборке сгоревшего частного дома в Свердловской области нашли тела пятерых детей, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.Пожар произошел в четверг около 1:45 (23:45 мск среды) в селе Бызово Горноуральского округа, огонь быстро распространился по деревянным конструкциям. В течение часа его локализовали на площади в сто квадратных метров, еще через час ликвидировали открытое горение.Двое взрослых и двое детей (одному три года, другому почти полтора) сумели выбраться, их госпитализировали в нижнетагильские больницы. Судьба еще пятерых детей оставалась неизвестной.Причиной трагедии могла стать ветхая проводка, предположили в местном МВД.
свердловская область
нижний тагил
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Кадры с места пожара в частном доме в Свердловской области
Тела четырех детей найдены при разборке сгоревшего частного дома в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
2021-04-15T06:59
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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пожар в частном доме на урале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, нижний тагил, екатеринбург, происшествия