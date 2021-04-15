https://ria.ru/20210415/deti-1728338957.html

После пожара в частном доме на Урале нашли тела нескольких детей

После пожара в частном доме на Урале нашли тела нескольких детей

При разборке сгоревшего частного дома в Свердловской области нашли тела пятерых детей, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T06:59

2021-04-15T06:59

2021-04-15T10:26

пожар в частном доме на урале

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

нижний тагил

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр — РИА Новости. При разборке сгоревшего частного дома в Свердловской области нашли тела пятерых детей, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.Пожар произошел в четверг около 1:45 (23:45 мск среды) в селе Бызово Горноуральского округа, огонь быстро распространился по деревянным конструкциям. В течение часа его локализовали на площади в сто квадратных метров, еще через час ликвидировали открытое горение.Двое взрослых и двое детей (одному три года, другому почти полтора) сумели выбраться, их госпитализировали в нижнетагильские больницы. Судьба еще пятерых детей оставалась неизвестной.Причиной трагедии могла стать ветхая проводка, предположили в местном МВД.

свердловская область

нижний тагил

екатеринбург

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2021

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Кадры с места пожара в частном доме в Свердловской области Тела четырех детей найдены при разборке сгоревшего частного дома в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. 2021-04-15T06:59 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в частном доме на урале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, нижний тагил, екатеринбург, происшествия