Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинский военнослужащий на боевых позициях на линии разделения в Донецкой области
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США, Великобритания, Германия, Франция и Италия призвали Россию к деэскалации по Украине, сообщил госдепартамент по итогам встречи в Брюсселе между госсекретарем Энтони Блинкеном и главами МИД этих стран.
"Они подтвердили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и с похвалой отозвались о сдержанности Украины перед лицом российских провокаций, включая наращивание военной мощи, провокационную риторику и растущие атаки на линии соприкосновения. Они подчеркнули, что России нужно немедленно обеспечить деэскалацию напряженности с Украиной", - говорится в сообщении.
Также обсуждались Афганистан, Иран и Йемен.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.