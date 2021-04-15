https://ria.ru/20210415/deeskalatsiya-1728333830.html

Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине

Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине

США, Великобритания, Германия, Франция и Италия призвали Россию к деэскалации по Украине, сообщил госдепартамент по итогам встречи в Брюсселе между... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T01:16

2021-04-15T01:16

2021-04-15T01:16

россия

ситуация на украине

вашингтон

энтони блинкен

сергей рябков

дмитрий песков

великобритания

москва

франция

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. США, Великобритания, Германия, Франция и Италия призвали Россию к деэскалации по Украине, сообщил госдепартамент по итогам встречи в Брюсселе между госсекретарем Энтони Блинкеном и главами МИД этих стран.Также обсуждались Афганистан, Иран и Йемен.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html

россия

вашингтон

великобритания

москва

франция

германия

италия

сша

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россия, ситуация на украине, вашингтон, энтони блинкен, сергей рябков, дмитрий песков, великобритания, москва, франция, германия, италия, сша, в мире