Обвиняемый в убийстве предпринимателя Деданина получил 12 лет колонии
© Фото : соцсетиЕвгений Деданин
© Фото : соцсети
КАЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Бугульминский городской суд в четверг приговорил к 12 годам колонии строгого режима Араика Мирзояна, признанного виновным в убийстве известного предпринимателя Евгения Деданина, который был застрелен в Бугульме в сентябре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Татарстана.
Владелец сети магазинов Деданин погиб в Бугульме днём 1 сентября 2020 года после нескольких огнестрельных ранений. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель убийства – 54-летний иностранец Араик Мирзоян. На месте преступления было обнаружено орудие убийства – газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. По решению суда Мирзоян был заключён под стражу.
"Бугульминский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя города Тольятти… Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
Также, по его информации, подсудимому назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.
Ранее гособвинение просило назначить подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, со штрафом в размере 280 тысяч рублей.
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Деданин стал известен всей России после того, как два года назад убил двух напавших на его дом грабителей. По данным МВД, двое неизвестных в масках 12 сентября 2018 года ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его супругу и их знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Ими оказались жители Самарской области Иван Нетроголов и Владислав Колоярцев.
Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения – житель Бугульмы Андрей Климанов. МВД отмечало, что следствием были собраны доказательства организаторской роли Климанова: именно он продумал детали разбоя, пригласил своих приятелей, с которыми познакомился в период проживания в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку от места преступления. Решением Бугульминского суда он осужден на шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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В отношении Деданина в 2018 году было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Позднее постановление о возбуждении уголовного дела было отменено прокуратурой.