https://ria.ru/20210415/dedanin-1728495902.html

Обвиняемый в убийстве предпринимателя Деданина получил 12 лет колонии

Обвиняемый в убийстве предпринимателя Деданина получил 12 лет колонии

Бугульминский городской суд в четверг приговорил к 12 годам колонии строгого режима Араика Мирзояна, признанного виновным в убийстве известного предпринимателя... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T22:47

2021-04-15T22:47

2021-04-15T22:47

россия

самарская область

республика татарстан (татарстан)

бугульма

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576589182_0:110:750:532_1920x0_80_0_0_14ccce5a3f1f8e84c8a875a367ae4b43.jpg

КАЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Бугульминский городской суд в четверг приговорил к 12 годам колонии строгого режима Араика Мирзояна, признанного виновным в убийстве известного предпринимателя Евгения Деданина, который был застрелен в Бугульме в сентябре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Татарстана.Владелец сети магазинов Деданин погиб в Бугульме днём 1 сентября 2020 года после нескольких огнестрельных ранений. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель убийства – 54-летний иностранец Араик Мирзоян. На месте преступления было обнаружено орудие убийства – газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. По решению суда Мирзоян был заключён под стражу."Бугульминский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя города Тольятти… Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.Также, по его информации, подсудимому назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.Ранее гособвинение просило назначить подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, со штрафом в размере 280 тысяч рублей.Деданин стал известен всей России после того, как два года назад убил двух напавших на его дом грабителей. По данным МВД, двое неизвестных в масках 12 сентября 2018 года ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его супругу и их знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Ими оказались жители Самарской области Иван Нетроголов и Владислав Колоярцев.Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения – житель Бугульмы Андрей Климанов. МВД отмечало, что следствием были собраны доказательства организаторской роли Климанова: именно он продумал детали разбоя, пригласил своих приятелей, с которыми познакомился в период проживания в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку от места преступления. Решением Бугульминского суда он осужден на шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.В отношении Деданина в 2018 году было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Позднее постановление о возбуждении уголовного дела было отменено прокуратурой.

https://ria.ru/20201102/marugov-1582631297.html

https://ria.ru/20200311/1568419779.html

россия

самарская область

республика татарстан (татарстан)

бугульма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Видео с места преступления в Бугульме: кадры СК РФ Следственный комитет РФ опубликовал видео с места преступления в Бугульме, где во вторник днём был застрелен известный предприниматель Евгений Деданин, два года назад убивший двух напавших на его дом грабителей. 2021-04-15T22:47 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самарская область, республика татарстан (татарстан), бугульма, происшествия