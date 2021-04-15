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Обвиняемый в убийстве предпринимателя Деданина получил 12 лет колонии
Обвиняемый в убийстве предпринимателя Деданина получил 12 лет колонии
Бугульминский городской суд в четверг приговорил к 12 годам колонии строгого режима Араика Мирзояна, признанного виновным в убийстве известного предпринимателя... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T22:47
2021-04-15T22:47
россия
самарская область
республика татарстан (татарстан)
бугульма
происшествия
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КАЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Бугульминский городской суд в четверг приговорил к 12 годам колонии строгого режима Араика Мирзояна, признанного виновным в убийстве известного предпринимателя Евгения Деданина, который был застрелен в Бугульме в сентябре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Татарстана.Владелец сети магазинов Деданин погиб в Бугульме днём 1 сентября 2020 года после нескольких огнестрельных ранений. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель убийства – 54-летний иностранец Араик Мирзоян. На месте преступления было обнаружено орудие убийства – газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. По решению суда Мирзоян был заключён под стражу."Бугульминский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя города Тольятти… Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.Также, по его информации, подсудимому назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.Ранее гособвинение просило назначить подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, со штрафом в размере 280 тысяч рублей.Деданин стал известен всей России после того, как два года назад убил двух напавших на его дом грабителей. По данным МВД, двое неизвестных в масках 12 сентября 2018 года ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его супругу и их знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Ими оказались жители Самарской области Иван Нетроголов и Владислав Колоярцев.Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения – житель Бугульмы Андрей Климанов. МВД отмечало, что следствием были собраны доказательства организаторской роли Климанова: именно он продумал детали разбоя, пригласил своих приятелей, с которыми познакомился в период проживания в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку от места преступления. Решением Бугульминского суда он осужден на шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.В отношении Деданина в 2018 году было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Позднее постановление о возбуждении уголовного дела было отменено прокуратурой.
https://ria.ru/20201102/marugov-1582631297.html
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россия
самарская область
республика татарстан (татарстан)
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Видео с места преступления в Бугульме: кадры СК РФ
Следственный комитет РФ опубликовал видео с места преступления в Бугульме, где во вторник днём был застрелен известный предприниматель Евгений Деданин, два года назад убивший двух напавших на его дом грабителей.
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россия, самарская область, республика татарстан (татарстан), бугульма, происшествия

Обвиняемый в убийстве предпринимателя Деданина получил 12 лет колонии

22:47 15.04.2021
 
© Фото : соцсетиЕвгений Деданин
Евгений Деданин - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Бугульминский городской суд в четверг приговорил к 12 годам колонии строгого режима Араика Мирзояна, признанного виновным в убийстве известного предпринимателя Евгения Деданина, который был застрелен в Бугульме в сентябре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Татарстана.
Владелец сети магазинов Деданин погиб в Бугульме днём 1 сентября 2020 года после нескольких огнестрельных ранений. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель убийства – 54-летний иностранец Араик Мирзоян. На месте преступления было обнаружено орудие убийства – газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. По решению суда Мирзоян был заключён под стражу.
"Бугульминский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя города Тольятти… Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.
Также, по его информации, подсудимому назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.
Ранее гособвинение просило назначить подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года, со штрафом в размере 280 тысяч рублей.
Владимир Маругов - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября 2020, 12:50
Бывшая жена бизнесмена Маругова подтвердила, что его убили
Деданин стал известен всей России после того, как два года назад убил двух напавших на его дом грабителей. По данным МВД, двое неизвестных в масках 12 сентября 2018 года ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его супругу и их знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Ими оказались жители Самарской области Иван Нетроголов и Владислав Колоярцев.
Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения – житель Бугульмы Андрей Климанов. МВД отмечало, что следствием были собраны доказательства организаторской роли Климанова: именно он продумал детали разбоя, пригласил своих приятелей, с которыми познакомился в период проживания в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку от места преступления. Решением Бугульминского суда он осужден на шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.03.2020
11 марта 2020, 11:16
Убивший бизнесмена за Land Cruiser сибиряк получил 20 лет колонии
В отношении Деданина в 2018 году было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Позднее постановление о возбуждении уголовного дела было отменено прокуратурой.
 
РоссияСамарская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)БугульмаПроисшествия
 
 
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