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Германия отвергла отказ от "Северного потока — 2" для давления на Россию
Германия отвергла отказ от "Северного потока — 2" для давления на Россию
Глава МИД ФРГ отверг идею отказа от проекта "Северный поток — 2" из-за ситуации на границе Украины и России и заявил, что прекращение строительства может даже... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T12:21
2021-04-15T14:46
россия
ситуация в днр и лнр
северный поток — 2
минобороны германии
мид германии
дмитрий песков
владимир путин
германия
сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД ФРГ отверг идею отказа от проекта "Северный поток — 2" из-за ситуации на границе Украины и России и заявил, что прекращение строительства может даже ухудшить напряженность."Это дискуссия, которую мы уже давно ведем. Позиция правительства всегда была предельна ясная", — заявил Маас в интервью телеканалу ARD, комментируя вопрос остановки строительства трубопровода. "Я также весьма скептически настроен к идее, что приостановка приведет к деэскалации со стороны Москвы — скорее, стоит опасаться, что результат будет противоположным", — заявил он.Маас добавил, что никто не хочет усугубления конфликта на Украине. "Я думаю, в итоге у Москвы также нет никакого интереса в том, чтобы бои на востоке Украины вновь вспыхнули. Эта война идет слишком долго", — добавил он.Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы транспортировки газа в будущем по "Северному потоку — 2" должны быть поставлены в зависимость от "поведения России"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Киев с 2014 года, когда украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе, неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия ни на кого не собирается нападать, а российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210413/potok-1728066677.html
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россия, ситуация в днр и лнр, северный поток — 2, минобороны германии, мид германии, дмитрий песков, владимир путин, германия, сша, украина, в мире

Германия отвергла отказ от "Северного потока — 2" для давления на Россию

12:21 15.04.2021 (обновлено: 14:46 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД ФРГ отверг идею отказа от проекта "Северный поток — 2" из-за ситуации на границе Украины и России и заявил, что прекращение строительства может даже ухудшить напряженность.
"Это дискуссия, которую мы уже давно ведем. Позиция правительства всегда была предельна ясная", — заявил Маас в интервью телеканалу ARD, комментируя вопрос остановки строительства трубопровода. "Я также весьма скептически настроен к идее, что приостановка приведет к деэскалации со стороны Москвы — скорее, стоит опасаться, что результат будет противоположным", — заявил он.
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Маас добавил, что никто не хочет усугубления конфликта на Украине. "Я думаю, в итоге у Москвы также нет никакого интереса в том, чтобы бои на востоке Украины вновь вспыхнули. Эта война идет слишком долго", — добавил он.
Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы транспортировки газа в будущем по "Северному потоку — 2" должны быть поставлены в зависимость от "поведения России".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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"Северный поток — 2"
Киев с 2014 года, когда украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе, неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия ни на кого не собирается нападать, а российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСеверный поток — 2Минобороны ГерманииМИД ГерманииДмитрий ПесковВладимир ПутинГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
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