https://ria.ru/20210415/citigroup-1728466552.html

Citigroup уйдет из розничного банковского бизнеса в России

Citigroup уйдет из розничного банковского бизнеса в России

Одна из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup приняла решение в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран,... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T18:41

2021-04-15T18:41

2021-04-15T18:41

россия

ситибанк

citi

экономика

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Одна из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup приняла решение в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию, говорится в сообщении банка."Citi намеревается выйти из розничного бизнеса на 13 рынках в двух регионах. Это коснется розничного бизнеса в Австралии, Бахрейне, Китае, Индии, Индонезии, Корее, Малайзии, на Филиппинах, в Польше, России, Тайване, Таиланде и Вьетнаме", - говорится в сообщении.Citigroup уточняет, что продолжит обслуживать корпоративных клиентов на этих рынках, которые остаются важными для глобальной сети банка."Сегодня Citigroup объявила о стратегических действиях в области глобального розничного банковского обслуживания (Global Consumer Banking) в рамках текущего пересмотра стратегии, которые позволят Citi направлять инвестиции и ресурсы в тот бизнес, где она имеет наибольший масштаб и потенциал роста", - пишет банк.Citi объясняет, что решил сосредоточить свой розничный банковский бизнес в Азии и странах EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) в четырех глобальных центрах по управлению частным капиталом - в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ."Это позволит нам фиксировать высокие темпы роста и привлекательную доходность, которые бизнес по управлению активами предлагает через эти важные центры. Хотя на других 13 рынках есть отличный бизнес, у нас нет там необходимого масштаба, чтобы конкурировать", - пояснила в релизе генеральный директор Citi Джейн Фрейзер (Jane Fraser)."Ожидается, что процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому АО КБ "Ситибанк" продолжит обслуживание розничных клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений. Институциональный бизнес Citi продолжит работать во всех странах, где он представлен сегодня. Россия – важный рынок для Citi, и компания продолжит здесь обслуживать корпоративных клиентов", - сказали в банке.Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами - Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

https://ria.ru/20201201/finansy-1587142063.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728443218.html

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россия, ситибанк, citi, экономика