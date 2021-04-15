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МИД Британии вызвал посла России
МИД Британии вызвал посла России
МИД Великобритании вызвал в четверг посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с "враждебной линией поведения" России, говорится в переданном в РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T19:25
2021-04-15T22:49
мария захарова
форин-офис
дмитрий песков
владимир путин
сша
россия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 15 апр – РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании вызвал в четверг посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с "враждебной линией поведения" России, говорится в переданном в РИА Новости заявлении Форин-офиса.Ранее в четверг власти Великобритании и США заявили, что служба внешней разведки России стояла за кибератаками SolarWinds.Ранее 15 апреля США ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и что ответ на санкции США вскоре будет проработан. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности Москвы к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Относительно конфликта на востоке Украины пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая и провокации украинских военных превратились из одиночных во множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
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мария захарова, форин-офис, дмитрий песков, владимир путин, сша, россия, великобритания, в мире

МИД Британии вызвал посла России

19:25 15.04.2021 (обновлено: 22:49 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 15 апр – РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании вызвал в четверг посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с "враждебной линией поведения" России, говорится в переданном в РИА Новости заявлении Форин-офиса.

"МИД Великобритании вызвал посла РФ в связи с глубокой обеспокоенностью Великобритании в связи с враждебной линией поведения России, в том числе с кибератаками, вмешательством в демократические процессы и усиление военного присутствия на украинской границе и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг власти Великобритании и США заявили, что служба внешней разведки России стояла за кибератаками SolarWinds.
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 18:33
СВР назвала обвинения Вашингтона в кибершпионаже словоблудием
Ранее 15 апреля США ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отвечает интересам народов двух стран и что ответ на санкции США вскоре будет проработан. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности Москвы к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Работа британского Центра правительственной связи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 08:00
"Убойные списки Путина": Британия раскрыла свой "маневр" против России
Относительно конфликта на востоке Украины пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая и провокации украинских военных превратились из одиночных во множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
 
Мария ЗахароваФорин-офисДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАРоссияВеликобританияВ мире
 
 
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