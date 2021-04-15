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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210415/brillianty-1728436419.html
"Глаза мои ослепли": Анна Нетребко провела экскурсию по Алмазному фонду
"Глаза мои ослепли": Анна Нетребко провела экскурсию по Алмазному фонду
Оперная певица Анна Нетребко устроила для пользователей в Instagram экскурсию по Алмазному фонду. Сотрудники музея разрешили ей снимать уникальные экспонаты, а... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:50
2021-04-15T17:50
выставки
московский кремль (музей-заповедник)
филипп киркоров
культура
новости культуры
анна нетребко
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко устроила для пользователей в Instagram экскурсию по Алмазному фонду. Сотрудники музея разрешили ей снимать уникальные экспонаты, а после поделиться кадрами в соцсети. На одном из видео она демонстрирует огромные изумруды, алмазы и другие драгоценные и полудрагоценные камни. Параллельно экскурсовод подробно рассказывает артистке о наиболее интересных экспонатах. Например, о самом крупном алмазе фонда весом 342 карата, который обнаружили в Якутии, в 1980-х годах.В экскурсионную программу вошли и украшения, принадлежащие российским императорам, в том числе бриллиантовые серьги Екатерины II, брошь, украшенная крупнейшим в мире цейлонском сапфиром весом 260 карат, и многое другое.На изготовлении регалии, созданной для коронации Екатерины II, у лучших ювелиров ушло два месяца. Головной убор украшает пять тысяч бриллиантов, 75 природных жемчужин и шпинель весом 400 карат. Пока неизвестно, почему Анне Нетребко разрешили устроить съемку в Алмазном фонде, но подписчики в Instagram ее только поблагодарили. "Я удивлена. Снимать там строго запрещено. Обожаю ходить в сокровищницу Московского кремля", "Спасибо Анна, что делитесь таким великолепием", "Очень интересно. Сам не приедешь, не посмотришь, так хоть благодаря вам увидишь все это", — прокомментировали поклонники. Ранее Анна Нетребко провела экскурсию по дому Филиппа Киркорова. С разрешения артиста она поделилась с подписчиками видами интерьеров, в том числе гардеробной.
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выставки, московский кремль (музей-заповедник), филипп киркоров, новости культуры, анна нетребко

"Глаза мои ослепли": Анна Нетребко провела экскурсию по Алмазному фонду

17:50 15.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко устроила для пользователей в Instagram экскурсию по Алмазному фонду. Сотрудники музея разрешили ей снимать уникальные экспонаты, а после поделиться кадрами в соцсети.
"Глаза мои ослепли. Огромное спасибо за эту уникальную экскурсию и возможность снимать", — написала Нетребко.
На одном из видео она демонстрирует огромные изумруды, алмазы и другие драгоценные и полудрагоценные камни. Параллельно экскурсовод подробно рассказывает артистке о наиболее интересных экспонатах.
Например, о самом крупном алмазе фонда весом 342 карата, который обнаружили в Якутии, в 1980-х годах.
В экскурсионную программу вошли и украшения, принадлежащие российским императорам, в том числе бриллиантовые серьги Екатерины II, брошь, украшенная крупнейшим в мире цейлонском сапфиром весом 260 карат, и многое другое.
"Роскошь должна была символизировать власть и могущество России", — поясняет экскурсовод.

"Самая дорогая вещь в России", — говорит сын Анны Нетребко, показывая на Большую императорскую корону, усыпанную бриллиантами.

На изготовлении регалии, созданной для коронации Екатерины II, у лучших ювелиров ушло два месяца. Головной убор украшает пять тысяч бриллиантов, 75 природных жемчужин и шпинель весом 400 карат.
Пока неизвестно, почему Анне Нетребко разрешили устроить съемку в Алмазном фонде, но подписчики в Instagram ее только поблагодарили.
"Я удивлена. Снимать там строго запрещено. Обожаю ходить в сокровищницу Московского кремля", "Спасибо Анна, что делитесь таким великолепием", "Очень интересно. Сам не приедешь, не посмотришь, так хоть благодаря вам увидишь все это", — прокомментировали поклонники.
Ранее Анна Нетребко провела экскурсию по дому Филиппа Киркорова. С разрешения артиста она поделилась с подписчиками видами интерьеров, в том числе гардеробной.

"Это как минимум несколько оперных театров", — описала тогда Нетребко огромную комнату с одеждой и обувью артиста.

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КультураВыставкиМосковский Кремль (музей-заповедник)Филипп КиркоровНовости культурыАнна Нетребко
 
 
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