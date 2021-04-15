https://ria.ru/20210415/brillianty-1728436419.html

"Глаза мои ослепли": Анна Нетребко провела экскурсию по Алмазному фонду

"Глаза мои ослепли": Анна Нетребко провела экскурсию по Алмазному фонду

Оперная певица Анна Нетребко устроила для пользователей в Instagram экскурсию по Алмазному фонду. Сотрудники музея разрешили ей снимать уникальные экспонаты, а... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:50

2021-04-15T17:50

2021-04-15T17:50

выставки

московский кремль (музей-заповедник)

филипп киркоров

культура

новости культуры

анна нетребко

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко устроила для пользователей в Instagram экскурсию по Алмазному фонду. Сотрудники музея разрешили ей снимать уникальные экспонаты, а после поделиться кадрами в соцсети. На одном из видео она демонстрирует огромные изумруды, алмазы и другие драгоценные и полудрагоценные камни. Параллельно экскурсовод подробно рассказывает артистке о наиболее интересных экспонатах. Например, о самом крупном алмазе фонда весом 342 карата, который обнаружили в Якутии, в 1980-х годах.В экскурсионную программу вошли и украшения, принадлежащие российским императорам, в том числе бриллиантовые серьги Екатерины II, брошь, украшенная крупнейшим в мире цейлонском сапфиром весом 260 карат, и многое другое.На изготовлении регалии, созданной для коронации Екатерины II, у лучших ювелиров ушло два месяца. Головной убор украшает пять тысяч бриллиантов, 75 природных жемчужин и шпинель весом 400 карат. Пока неизвестно, почему Анне Нетребко разрешили устроить съемку в Алмазном фонде, но подписчики в Instagram ее только поблагодарили. "Я удивлена. Снимать там строго запрещено. Обожаю ходить в сокровищницу Московского кремля", "Спасибо Анна, что делитесь таким великолепием", "Очень интересно. Сам не приедешь, не посмотришь, так хоть благодаря вам увидишь все это", — прокомментировали поклонники. Ранее Анна Нетребко провела экскурсию по дому Филиппа Киркорова. С разрешения артиста она поделилась с подписчиками видами интерьеров, в том числе гардеробной.

https://ria.ru/20210303/avstriya-1599594438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выставки, московский кремль (музей-заповедник), филипп киркоров, новости культуры, анна нетребко