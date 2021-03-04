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https://ria.ru/20210304/netrebko-1599786604.html
Анна Нетребко провела экскурсию по дому Филиппа Киркорова
Анна Нетребко провела экскурсию по дому Филиппа Киркорова
Оперная певица Анна Нетребко разместила в инстаграме подборку из фотографий и видео, на которых продемонстрировала, как она с мужем и сыном побывала в гостях у... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T00:36
2021-03-04T10:28
шоубиз
стиль жизни
новости культуры
шоу-бизнес
анна нетребко
филипп киркоров
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко разместила в инстаграме подборку из фотографий и видео, на которых продемонстрировала, как она с мужем и сыном побывала в гостях у Филиппа Киркорова в его роскошном особняке.С разрешения артиста Анна Нетребко поделилась с подписчиками видами интерьеров. Комнаты у Киркорова оформлены по-королевски: мебель из ценных пород дерева, портьеры, расшитые золотыми нитями, и многое другое. Артистка также сняла коллекцию редких фарфоровых кукол, которых собирает певец, и, конечно же, побывала в его гардеробной. В комментариях пользователи поблагодарили певицу за "интересную экскурсию": "Как удивительно у вас получается снимать: без барьеров, пафоса. Очень тепло и по-домашнему", "Мое восхищение — отличный репортаж".
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стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, анна нетребко, филипп киркоров

Анна Нетребко провела экскурсию по дому Филиппа Киркорова

00:36 04.03.2021 (обновлено: 10:28 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаОперная певица Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко разместила в инстаграме подборку из фотографий и видео, на которых продемонстрировала, как она с мужем и сыном побывала в гостях у Филиппа Киркорова в его роскошном особняке.
"Огромное спасибо за гостеприимство! Стол! Игры! Дети в восторге", — написала Нетребко.
С разрешения артиста Анна Нетребко поделилась с подписчиками видами интерьеров. Комнаты у Киркорова оформлены по-королевски: мебель из ценных пород дерева, портьеры, расшитые золотыми нитями, и многое другое. Артистка также сняла коллекцию редких фарфоровых кукол, которых собирает певец, и, конечно же, побывала в его гардеробной.

"Это как минимум несколько оперных театров", — описывает Нетребко огромную комнату с одеждой и обувью

В комментариях пользователи поблагодарили певицу за "интересную экскурсию": "Как удивительно у вас получается снимать: без барьеров, пафоса. Очень тепло и по-домашнему", "Мое восхищение — отличный репортаж".
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