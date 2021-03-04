https://ria.ru/20210304/netrebko-1599786604.html

Анна Нетребко провела экскурсию по дому Филиппа Киркорова

Анна Нетребко провела экскурсию по дому Филиппа Киркорова

Оперная певица Анна Нетребко разместила в инстаграме подборку из фотографий и видео, на которых продемонстрировала, как она с мужем и сыном побывала в гостях у... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T00:36

2021-03-04T00:36

2021-03-04T10:28

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко разместила в инстаграме подборку из фотографий и видео, на которых продемонстрировала, как она с мужем и сыном побывала в гостях у Филиппа Киркорова в его роскошном особняке.С разрешения артиста Анна Нетребко поделилась с подписчиками видами интерьеров. Комнаты у Киркорова оформлены по-королевски: мебель из ценных пород дерева, портьеры, расшитые золотыми нитями, и многое другое. Артистка также сняла коллекцию редких фарфоровых кукол, которых собирает певец, и, конечно же, побывала в его гардеробной. В комментариях пользователи поблагодарили певицу за "интересную экскурсию": "Как удивительно у вас получается снимать: без барьеров, пафоса. Очень тепло и по-домашнему", "Мое восхищение — отличный репортаж".

https://ria.ru/20201110/netrebko-1583715930.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, анна нетребко, филипп киркоров