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РИА Новости отказали в доступе на брифинг по встрече Макрона с Зеленским
РИА Новости отказали в доступе на брифинг по встрече Макрона с Зеленским
Пресс-служба Елисейского дворца отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на телефонный брифинг по предстоящей встрече президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:15
2021-04-15T17:41
россия
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ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Пресс-служба Елисейского дворца отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на телефонный брифинг по предстоящей встрече президента Франции Эммануэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.Представитель пресс-службы отказался обсуждать этот вопрос по телефону и рекомендовал выразить несогласие с решением в письме. Но на письмо ответа так и не поступило.Это не первый случай, когда сотрудникам РИА Новости не позволяют присутствовать на мероприятиях, которые организует администрация президента Франции. Так, в июле 2017 года корреспондента и фотокора РИА Новости не допустили на встречу Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, а в декабре того же года корреспонденту отказали во входе на территорию Елисейского дворца в преддверии процедуры вручения послом России верительной грамоты Макрону.Кроме того, за время президентства Макрона аккредитации в МИД Франции лишились сотрудники агентства Sputnik и телеканала RT.
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россия, эммануэль макрон, мид франции‎, владимир зеленский, ангела меркель, франция, германия, в мире

РИА Новости отказали в доступе на брифинг по встрече Макрона с Зеленским

17:15 15.04.2021 (обновлено: 17:41 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прощаются после встречи в "Нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прощаются после встречи в Нормандском формате - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Пресс-служба Елисейского дворца отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на телефонный брифинг по предстоящей встрече президента Франции Эммануэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"К сожалению, мы не можем дать положительный ответ на ваш запрос в связи со слишком большим числом записавшихся. Приносим извинения и благодарим за понимание", — говорится в ответе на запрос об аккредитации.
Представитель пресс-службы отказался обсуждать этот вопрос по телефону и рекомендовал выразить несогласие с решением в письме. Но на письмо ответа так и не поступило.
Это не первый случай, когда сотрудникам РИА Новости не позволяют присутствовать на мероприятиях, которые организует администрация президента Франции. Так, в июле 2017 года корреспондента и фотокора РИА Новости не допустили на встречу Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, а в декабре того же года корреспонденту отказали во входе на территорию Елисейского дворца в преддверии процедуры вручения послом России верительной грамоты Макрону.
Кроме того, за время президентства Макрона аккредитации в МИД Франции лишились сотрудники агентства Sputnik и телеканала RT.
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РоссияЭммануэль МакронМИД Франции‎Владимир ЗеленскийАнгела МеркельФранцияГерманияВ мире
 
 
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