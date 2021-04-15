https://ria.ru/20210415/brifing-1728447617.html

РИА Новости отказали в доступе на брифинг по встрече Макрона с Зеленским

РИА Новости отказали в доступе на брифинг по встрече Макрона с Зеленским

Пресс-служба Елисейского дворца отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на телефонный брифинг по предстоящей встрече президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:15

2021-04-15T17:15

2021-04-15T17:41

россия

эммануэль макрон

мид франции‎

владимир зеленский

ангела меркель

франция

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в мире

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ПАРИЖ, 15 апр — РИА Новости. Пресс-служба Елисейского дворца отказала корреспонденту РИА Новости в аккредитации на телефонный брифинг по предстоящей встрече президента Франции Эммануэля Макрона с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.Представитель пресс-службы отказался обсуждать этот вопрос по телефону и рекомендовал выразить несогласие с решением в письме. Но на письмо ответа так и не поступило.Это не первый случай, когда сотрудникам РИА Новости не позволяют присутствовать на мероприятиях, которые организует администрация президента Франции. Так, в июле 2017 года корреспондента и фотокора РИА Новости не допустили на встречу Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, а в декабре того же года корреспонденту отказали во входе на территорию Елисейского дворца в преддверии процедуры вручения послом России верительной грамоты Макрону.Кроме того, за время президентства Макрона аккредитации в МИД Франции лишились сотрудники агентства Sputnik и телеканала RT.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/donbass-1727551164.html

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2021

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россия, эммануэль макрон, мид франции‎, владимир зеленский, ангела меркель, франция, германия, в мире