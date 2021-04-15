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Блинкен заявил, что власти Афганистана уважают решение США вывести войска
Блинкен заявил, что власти Афганистана уважают решение США вывести войска
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Кабуле, что власти Афганистана уважают решение Вашингтона вывести войска из страны. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:27
2021-04-15T16:27
2021-04-15T16:27
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Кабуле, что власти Афганистана уважают решение Вашингтона вывести войска из страны.По его словам, афганские официальные лица "выразили уважение" к решению США.Ранее США заявили, что начнут вывод войск до 1 мая и завершат до 11 сентября.
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энтони блинкен, афганистан, вашингтон (город), сша, в мире