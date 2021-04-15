Блинкен прокомментировал санкции против России
15:38 15.04.2021 (обновлено: 16:27 15.04.2021)
© REUTERS / Virginia Mayo/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне введения санкций в отношении РФ заявил, что Вашингтон будет твердо реагировать на действия России, которые "наносят вред" Вашингтону или его союзникам, но по-прежнему намерен искать возможности для сотрудничества с Москвой.
"Эти действия призваны привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные действия. Мы будем действовать решительно в ответ на действия России, которые наносят ущерб нам или нашим союзникам и партнерам. Там, где это возможно, Соединенные Штаты будут также искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, которые соответствуют интересам США", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.
В четверг Белый дом заявил о введении санкций против российских предприятий, также санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что если США после слов своего президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с Россией примут новые санкции, Москва отреагирует решительно.
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Ранее Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков до введения санкций заявлял, что их обсуждение "никоим образом" не будет способствовать встрече президентов.