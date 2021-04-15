https://ria.ru/20210415/blinken-1728423305.html

Блинкен прокомментировал санкции против России

Блинкен прокомментировал санкции против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне введения санкций в отношении РФ заявил, что Вашингтон будет твердо реагировать на действия России, которые "наносят... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T15:38

2021-04-15T15:38

2021-04-15T16:27

энтони блинкен

джо байден

дмитрий песков

сша

в мире

москва

вашингтон (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602690992_0:22:3212:1829_1920x0_80_0_0_602017f32afb7cb431cadf78cba0832e.jpg

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне введения санкций в отношении РФ заявил, что Вашингтон будет твердо реагировать на действия России, которые "наносят вред" Вашингтону или его союзникам, но по-прежнему намерен искать возможности для сотрудничества с Москвой."Эти действия призваны привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные действия. Мы будем действовать решительно в ответ на действия России, которые наносят ущерб нам или нашим союзникам и партнерам. Там, где это возможно, Соединенные Штаты будут также искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, которые соответствуют интересам США", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.В четверг Белый дом заявил о введении санкций против российских предприятий, также санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.В среду источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, ему заявили, что если США после слов своего президента Джо Байдена о намерении улучшить отношения с Россией примут новые санкции, Москва отреагирует решительно.Ранее Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков до введения санкций заявлял, что их обсуждение "никоим образом" не будет способствовать встрече президентов.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

https://ria.ru/20210209/klyuch-1596571128.html

сша

москва

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире, москва, вашингтон (город)