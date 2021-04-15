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"Такого у них еще не было": ВВС США меняют тактику воздушного вторжения
"Такого у них еще не было": ВВС США меняют тактику воздушного вторжения
Стаи автономных дронов, радиолокационная разведка и ударное вооружение — перспективный американский беспилотник XQ-58A Valkyrie вышел на очередной этап... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T08:00
2021-04-15T08:06
россия
су-57
воздушно-космические силы россии
ввс сша
f-35
пентагон
технологии
безопасность
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Стаи автономных дронов, радиолокационная разведка и ударное вооружение — перспективный американский беспилотник XQ-58A Valkyrie вышел на очередной этап испытаний. Разработчики продемонстрировали, на что он способен в качестве носителя малоразмерных БПЛА. Также утверждают, что "Валькирия" обладает искусственным интеллектом и в воздушном бою сможет взаимодействовать с истребителями пятого поколения F-35 Lightning. Что еще известно о проекте — в материале РИА Новости.Попытка сэкономитьМалый беспилотник с борта тяжелого дрона "Валькирия" запустили впервые. Аппарат доставили в точку сброса во внутреннем отсеке, где предполагается размещать и другие системы вооружения.Это уже шестой испытательный полет "Валькирии". На этот раз проверили совместимость "ударника" с небольшими беспилотниками типа ALTIUS-600 массой около 12 килограммов. Такой БПЛА берет три килограмма полезной нагрузки: компактные комплексы радиоэлектронной борьбы, оборудование для разведки и наблюдения. Может быть и дроном-камикадзе.Тяжелый многофункциональный беспилотник Kratos XQ-58A Valkyrie разрабатывают с 2016-го. Примечательно, что одна из главных целей программы — снижение затрат на применение боевой авиационной техники. Даже с учетом огромного военного бюджета США, потеря одного или сразу нескольких самолетов в каком-либо вооруженном конфликте влетит Пентагону в копеечку. Так, стоимость последних версий истребителей-бомбардировщиков F-15 или "невидимых" F-35 переваливает далеко за сотню миллионов долларов. А "Валькирия" обходится примерно в два миллиона долларов, что сравнимо с крылатой ракетой "Томагавк". В Вашингтоне уверены: армии необходимы гораздо более дешевые летательные аппараты, которые хоть и не обладают такими возможностями, как полноценные боевые машины, однако готовы выполнять ударные или разведывательные функции.У конструкции дрона открытая архитектура, это позволяет быстро и дешево модифицировать технику в зависимости от поставленных задач. Разработчики XQ-58A Valkyrie заверяют, что стандартный беспилотник преодолеет более двух тысяч миль, а в его внутреннем отсеке поместятся две авиабомбы или несколько малых БПЛА. Дрон выполнен по стелс-технологии, что делает его малозаметным для систем противовоздушной обороны.При этом "Валькирия" располагает алгоритмами искусственного интеллекта. Беспилотники будут работать в паре с боевыми истребителями в качестве ведомых — наносить бомбовые и ракетные удары, а также при необходимости прикрывать собой головной самолет.Новая тактикаПо словам военного эксперта Алексея Леонкова, проект "Валькирия" задуман как многофункциональная платформа. Предусматривается, в частности, разведывательный вариант беспилотника, который должен идти впереди группы тактической авиации, версия воздушного комплекса радиоэлектронной борьбы, имитатор крупноразмерного самолета для создания ложной цели для систем ПВО противника, а также носитель малоразмерных дронов узконаправленного действия.XQ-58A Valkyrie предполагают использовать и в качестве ударного беспилотника, причем применять сразу несколько единиц под управлением и контролем пилотов истребителей пятого поколения F-35. Идея в том, чтобы БПЛА и истребитель, выполненные по стелс-технологии, незаметно подкрадывались к цели."Таким образом, попытаются выстроить три эшелона, — предположил эксперт в беседе с РИА Новости. — Впереди — малые дроны, затем "Валькирии" и только за ними тактическая авиация. Американцы рассчитывают, что наши радиолокационные станции и радары комплексов ПВО увидят множество целей и среагируют на них, израсходовав весь боезапас зенитных ракет. А когда им придется перезаряжаться, прилетят самолеты и раскатают всю противовоздушную оборону".Однако, добавил Леонков, Пентагону стоит учитывать, что у России есть станции дальнего радиолокационного надгоризонтного обнаружения, засекающие цели за тысячи километров от границ. "РЛС определят, что, например, с аэродромов Великобритании поднялась сотня объектов, а при подходе к нашим границам превратилась в тысячу, — объясняет он. — Сразу будет понятно, что большая часть целей — ложные. Но тактика, конечно, интересная. Очевидно, что сегодня потенциальный противник делает ставку на массовость средств воздушного нападения, широко используя приманки".Русский ответВ России тоже имеются подобные разработки. Например, автоматизированный комплекс "Гром", который создают как в ударном варианте, так и в качестве носителя мини-дронов."Гром" впервые публично представили в 2020-м. Его главное предназначение — поддержка истребителей Су-35 и Су-57. В частности, уничтожение системы ПВО противника, обеспечение безопасности пилотируемых ударных машин.Аппарат взлетной массой семь тонн может нести на внешних точках подвески и во внутреннем отсеке около полутора тонн полезной нагрузки. Дальность — до 800 километров. Среди доступного вооружения — ракеты класса "воздух — земля" и корректируемые авиабомбы калибра до 500 килограммов.Кроме того, по данным СМИ, "Гром" готов взять на борт "рой" малоразмерных беспилотников — десять аппаратов возьмут на себя роль разведчиков или их оснастят боевой частью. "Дрон-матка" управляет мини-БПЛА и координирует их действия в зависимости от обстановки.Еще один российский тяжелый беспилотник с искусственным интеллектом — С-70 "Охотник" — проходит летные и наземные испытания. Леонков пояснил, что этот аппарат, хоть и с ударными функциями, все же главным образом представляет собой летающую систему целеуказания, причем морскую."То, что сейчас летает, — это не тот "Охотник", который поступит на вооружение, — уточняет эксперт. — Конечный вариант изготовят немного по другим технологиям с низкой радиолокационной заметностью. Его главная задача — целеуказание корабельным ударным группировкам. Ведь наши "Калибры" или "Цирконы" должны бить точно в цель за тысячи километров. "Охотник" скрытно подойдет к какому-либо соединению, авианесущей группе и передаст координаты, не выдавая себя".Ранее источник в ОПК сообщил РИА Новости, что второй опытный образец тяжелого беспилотника построят к концу лета. Это предсерийная модель, а не экспериментальный аппарат — демонстратор технологий. С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло", взлетная масса — 20 тонн, размах крыла — 19 метров. Дозвуковой. Первый раз дрон поднялся в небо в августе 2019-го. Аппарат сможет выполнять боевые задачи самостоятельно, а также работать в паре с истребителями Су-57. В рамках испытаний БПЛА уже наносил бомбовые удары по наземным целям, а также летал с функциональными имитаторами ракет класса "воздух — воздух".
https://ria.ru/20210408/istrebitel-1727178680.html
https://ria.ru/20210306/lazer-1599786770.html
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россия, су-57, воздушно-космические силы россии, ввс сша, f-35, пентагон, технологии, безопасность

"Такого у них еще не было": ВВС США меняют тактику воздушного вторжения

08:00 15.04.2021 (обновлено: 08:06 15.04.2021)
 
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean CarnesИстребители ВВС США F-15E Strike Eagle
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Sean Carnes
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Стаи автономных дронов, радиолокационная разведка и ударное вооружение — перспективный американский беспилотник XQ-58A Valkyrie вышел на очередной этап испытаний. Разработчики продемонстрировали, на что он способен в качестве носителя малоразмерных БПЛА. Также утверждают, что "Валькирия" обладает искусственным интеллектом и в воздушном бою сможет взаимодействовать с истребителями пятого поколения F-35 Lightning. Что еще известно о проекте — в материале РИА Новости.

Попытка сэкономить

Малый беспилотник с борта тяжелого дрона "Валькирия" запустили впервые. Аппарат доставили в точку сброса во внутреннем отсеке, где предполагается размещать и другие системы вооружения.
Это уже шестой испытательный полет "Валькирии". На этот раз проверили совместимость "ударника" с небольшими беспилотниками типа ALTIUS-600 массой около 12 килограммов. Такой БПЛА берет три килограмма полезной нагрузки: компактные комплексы радиоэлектронной борьбы, оборудование для разведки и наблюдения. Может быть и дроном-камикадзе.
Тяжелый многофункциональный беспилотник Kratos XQ-58A Valkyrie разрабатывают с 2016-го. Примечательно, что одна из главных целей программы — снижение затрат на применение боевой авиационной техники. Даже с учетом огромного военного бюджета США, потеря одного или сразу нескольких самолетов в каком-либо вооруженном конфликте влетит Пентагону в копеечку.
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Так, стоимость последних версий истребителей-бомбардировщиков F-15 или "невидимых" F-35 переваливает далеко за сотню миллионов долларов. А "Валькирия" обходится примерно в два миллиона долларов, что сравнимо с крылатой ракетой "Томагавк".
В Вашингтоне уверены: армии необходимы гораздо более дешевые летательные аппараты, которые хоть и не обладают такими возможностями, как полноценные боевые машины, однако готовы выполнять ударные или разведывательные функции.
© Фото : Royal Norwegian Air ForceАмериканские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии
Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : Royal Norwegian Air Force
Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии
У конструкции дрона открытая архитектура, это позволяет быстро и дешево модифицировать технику в зависимости от поставленных задач. Разработчики XQ-58A Valkyrie заверяют, что стандартный беспилотник преодолеет более двух тысяч миль, а в его внутреннем отсеке поместятся две авиабомбы или несколько малых БПЛА. Дрон выполнен по стелс-технологии, что делает его малозаметным для систем противовоздушной обороны.
При этом "Валькирия" располагает алгоритмами искусственного интеллекта. Беспилотники будут работать в паре с боевыми истребителями в качестве ведомых — наносить бомбовые и ракетные удары, а также при необходимости прикрывать собой головной самолет.
CC0 / 88 Air Base Wing Public Affairs / Беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie
Беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
CC0 / 88 Air Base Wing Public Affairs /
Беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie

Новая тактика

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, проект "Валькирия" задуман как многофункциональная платформа. Предусматривается, в частности, разведывательный вариант беспилотника, который должен идти впереди группы тактической авиации, версия воздушного комплекса радиоэлектронной борьбы, имитатор крупноразмерного самолета для создания ложной цели для систем ПВО противника, а также носитель малоразмерных дронов узконаправленного действия.
XQ-58A Valkyrie предполагают использовать и в качестве ударного беспилотника, причем применять сразу несколько единиц под управлением и контролем пилотов истребителей пятого поколения F-35. Идея в том, чтобы БПЛА и истребитель, выполненные по стелс-технологии, незаметно подкрадывались к цели.
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"Таким образом, попытаются выстроить три эшелона, — предположил эксперт в беседе с РИА Новости. — Впереди — малые дроны, затем "Валькирии" и только за ними тактическая авиация. Американцы рассчитывают, что наши радиолокационные станции и радары комплексов ПВО увидят множество целей и среагируют на них, израсходовав весь боезапас зенитных ракет. А когда им придется перезаряжаться, прилетят самолеты и раскатают всю противовоздушную оборону".
Однако, добавил Леонков, Пентагону стоит учитывать, что у России есть станции дальнего радиолокационного надгоризонтного обнаружения, засекающие цели за тысячи километров от границ.
"РЛС определят, что, например, с аэродромов Великобритании поднялась сотня объектов, а при подходе к нашим границам превратилась в тысячу, — объясняет он. — Сразу будет понятно, что большая часть целей — ложные. Но тактика, конечно, интересная. Очевидно, что сегодня потенциальный противник делает ставку на массовость средств воздушного нападения, широко используя приманки".
© РИА Новости / Гирфанов РусланРЛС "Воронеж-М" заступила на опытное боевое дежурство под Иркутском
РЛС Воронеж-М заступила на опытное боевое дежурство под Иркутском - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Гирфанов Руслан
РЛС "Воронеж-М" заступила на опытное боевое дежурство под Иркутском

Русский ответ

В России тоже имеются подобные разработки. Например, автоматизированный комплекс "Гром", который создают как в ударном варианте, так и в качестве носителя мини-дронов.
"Гром" впервые публично представили в 2020-м. Его главное предназначение — поддержка истребителей Су-35 и Су-57. В частности, уничтожение системы ПВО противника, обеспечение безопасности пилотируемых ударных машин.
Аппарат взлетной массой семь тонн может нести на внешних точках подвески и во внутреннем отсеке около полутора тонн полезной нагрузки. Дальность — до 800 километров. Среди доступного вооружения — ракеты класса "воздух — земля" и корректируемые авиабомбы калибра до 500 килограммов.
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Кроме того, по данным СМИ, "Гром" готов взять на борт "рой" малоразмерных беспилотников — десять аппаратов возьмут на себя роль разведчиков или их оснастят боевой частью. "Дрон-матка" управляет мини-БПЛА и координирует их действия в зависимости от обстановки.
Еще один российский тяжелый беспилотник с искусственным интеллектом — С-70 "Охотник" — проходит летные и наземные испытания. Леонков пояснил, что этот аппарат, хоть и с ударными функциями, все же главным образом представляет собой летающую систему целеуказания, причем морскую.
"То, что сейчас летает, — это не тот "Охотник", который поступит на вооружение, — уточняет эксперт. — Конечный вариант изготовят немного по другим технологиям с низкой радиолокационной заметностью. Его главная задача — целеуказание корабельным ударным группировкам. Ведь наши "Калибры" или "Цирконы" должны бить точно в цель за тысячи километров. "Охотник" скрытно подойдет к какому-либо соединению, авианесущей группе и передаст координаты, не выдавая себя".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Гром" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Беспилотный летательный аппарат Гром на выставке вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Беспилотный летательный аппарат "Гром" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Ранее источник в ОПК сообщил РИА Новости, что второй опытный образец тяжелого беспилотника построят к концу лета. Это предсерийная модель, а не экспериментальный аппарат — демонстратор технологий.
С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло", взлетная масса — 20 тонн, размах крыла — 19 метров. Дозвуковой. Первый раз дрон поднялся в небо в августе 2019-го. Аппарат сможет выполнять боевые задачи самостоятельно, а также работать в паре с истребителями Су-57. В рамках испытаний БПЛА уже наносил бомбовые удары по наземным целям, а также летал с функциональными имитаторами ракет класса "воздух — воздух".
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с истребителем Су-57 - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Министерство обороны РФ
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Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57
 
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