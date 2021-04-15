https://ria.ru/20210415/berkut-1728432959.html

В Приморье прооперировали беркута с перебитым крылом

В Приморье прооперировали беркута с перебитым крылом

Во Владивостокской клинической больнице № 2 прооперировали редкую птицу — беркута — с перебитым крылом, сообщает Центр "Амурский тигр". РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T16:20

2021-04-15T16:20

2021-04-15T16:58

хорошие новости

центр "амурский тигр"

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр — РИА Новости. Во Владивостокской клинической больнице № 2 прооперировали редкую птицу — беркута — с перебитым крылом, сообщает Центр "Амурский тигр".Птицу нашли в пригороде Арсеньева. Рентген показал, что она ранена картечью: свинец отравляет организм. Поэтому потребовалась помощь хирургов."Операция прошла успешно, и беркут переведен в уличный вольер, где будет восстанавливаться", — рассказали сотрудники центра. Они также выразили благодарность хирургу Никите Верещаку.Жизнь редкого хищника спасли, но оказалось, что перебитое крыло срослось так, что исправить это уже невозможно, и беркут не сможет вернуться в дикую природу. Его дальнейшую судьбу определит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. "А пока мы будем заботиться о нем и наблюдать за этим редким хищником", — добавили специалисты.Беркут — самый крупный орел, обитающий в лесостепной, лесной и лесотундровой зонах, а также в горных полупустынях, степях и высокогорье. Внесен в Красную книгу России и Приложение II Конвенции СИТЕС. Численность в России — 18-22 тысячи гнездящихся пар.

https://ria.ru/20210414/delfin-1728176790.html

https://ria.ru/20210316/lebed-1601492721.html

приморский край

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центр "амурский тигр", приморский край