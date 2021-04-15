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В Приморье прооперировали беркута с перебитым крылом
В Приморье прооперировали беркута с перебитым крылом
Во Владивостокской клинической больнице № 2 прооперировали редкую птицу — беркута — с перебитым крылом, сообщает Центр "Амурский тигр". РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T16:20
2021-04-15T16:58
хорошие новости
центр "амурский тигр"
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр — РИА Новости. Во Владивостокской клинической больнице № 2 прооперировали редкую птицу — беркута — с перебитым крылом, сообщает Центр "Амурский тигр".Птицу нашли в пригороде Арсеньева. Рентген показал, что она ранена картечью: свинец отравляет организм. Поэтому потребовалась помощь хирургов."Операция прошла успешно, и беркут переведен в уличный вольер, где будет восстанавливаться", — рассказали сотрудники центра. Они также выразили благодарность хирургу Никите Верещаку.Жизнь редкого хищника спасли, но оказалось, что перебитое крыло срослось так, что исправить это уже невозможно, и беркут не сможет вернуться в дикую природу. Его дальнейшую судьбу определит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. "А пока мы будем заботиться о нем и наблюдать за этим редким хищником", — добавили специалисты.Беркут — самый крупный орел, обитающий в лесостепной, лесной и лесотундровой зонах, а также в горных полупустынях, степях и высокогорье. Внесен в Красную книгу России и Приложение II Конвенции СИТЕС. Численность в России — 18-22 тысячи гнездящихся пар.
https://ria.ru/20210414/delfin-1728176790.html
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центр "амурский тигр", приморский край

В Приморье прооперировали беркута с перебитым крылом

16:20 15.04.2021 (обновлено: 16:58 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкБеркут на соревнованиях "Слёт сокольников – 2017" в заповеднике Галичья Гора в Липецкой области
Беркут на соревнованиях Слёт сокольников – 2017 в заповеднике Галичья Гора в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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ВЛАДИВОСТОК, 15 апр — РИА Новости. Во Владивостокской клинической больнице № 2 прооперировали редкую птицу — беркута — с перебитым крылом, сообщает Центр "Амурский тигр".
Птицу нашли в пригороде Арсеньева. Рентген показал, что она ранена картечью: свинец отравляет организм. Поэтому потребовалась помощь хирургов.
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"Операция прошла успешно, и беркут переведен в уличный вольер, где будет восстанавливаться", — рассказали сотрудники центра. Они также выразили благодарность хирургу Никите Верещаку.
Жизнь редкого хищника спасли, но оказалось, что перебитое крыло срослось так, что исправить это уже невозможно, и беркут не сможет вернуться в дикую природу. Его дальнейшую судьбу определит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
"А пока мы будем заботиться о нем и наблюдать за этим редким хищником", — добавили специалисты.
Беркут — самый крупный орел, обитающий в лесостепной, лесной и лесотундровой зонах, а также в горных полупустынях, степях и высокогорье. Внесен в Красную книгу России и Приложение II Конвенции СИТЕС. Численность в России — 18-22 тысячи гнездящихся пар.
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