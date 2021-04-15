https://ria.ru/20210415/bayden-1728487367.html
Байден выступает с речью, посвященной России. Прямая трансляция
Байден выступает с речью, посвященной России. Прямая трансляция
Президент США Джо Байден выступает с речью, посвященной отношениям с Россией. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T23:30
2021-04-15T23:30
2021-04-15T23:58
россия
джо байден
сша
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Президент США Джо Байден выступает с речью, посвященной отношениям с Россией.В четверг США расширили антироссийские санкции и объявили о высылке десяти дипломатов. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что адресованное Владимиру Путину приглашение провести встречу на территории третьей страны остается в силе, несмотря на введение новых ограничений.Как заявили в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов обеих стран. Серия ответных мер в настоящее время прорабатывается, добавили в ведомстве.
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LIVE: Байден выступает с речью по России
LIVE: Байден выступает с речью по России
2021-04-15T23:30
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РИА Новости
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видео, россия, джо байден, сша
Байден выступает с речью, посвященной России. Прямая трансляция
Президент США Джо Байден выступает с речью, посвященной отношениям с Россией.
2021-04-15T23:30
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PT25M44S
Президент США Джо Байден выступает с речью, посвященной отношениям с Россией.
В четверг США расширили антироссийские санкции и объявили о высылке десяти дипломатов. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что адресованное Владимиру Путину приглашение провести встречу на территории третьей страны остается в силе, несмотря на введение новых ограничений.
Как заявили в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов обеих стран. Серия ответных мер в настоящее время прорабатывается, добавили в ведомстве.