https://ria.ru/20210415/bayden-1728487367.html

Байден выступает с речью, посвященной России. Прямая трансляция

Байден выступает с речью, посвященной России. Прямая трансляция

Президент США Джо Байден выступает с речью, посвященной отношениям с Россией. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T23:30

2021-04-15T23:30

2021-04-15T23:58

россия

джо байден

сша

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Президент США Джо Байден выступает с речью, посвященной отношениям с Россией.В четверг США расширили антироссийские санкции и объявили о высылке десяти дипломатов. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что адресованное Владимиру Путину приглашение провести встречу на территории третьей страны остается в силе, несмотря на введение новых ограничений.Как заявили в российском МИД, санкционный курс США не отвечает интересам народов обеих стран. Серия ответных мер в настоящее время прорабатывается, добавили в ведомстве.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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