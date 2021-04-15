https://ria.ru/20210415/bayden-1728474252.html

Байден выступит с речью, посвященной России

Байден выступит с речью, посвященной России

Президент США Джо Байден в четверг выступит с речью, посвященной России, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:29

2021-04-15T19:29

2021-04-15T20:07

россия

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг выступит с речью, посвященной России, сообщил пресс-пул Белого дома."Во второй половине дня президент выступит с речью по поводу России", - сказано в распространенном сообщении пула. Отмечается, что заявленное время выступления - 16.30 по вашингтонскому времени (23.30 мск).Ранее 15 апреля США ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.МИД РФ заявил, что санкционный курс Вашингтона не отражает интересы народов двух стран и что ответ на санкции США вскоре будет проработан. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что обвинения США в причастности Москвы к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

https://ria.ru/20210415/ssha-1728427170.html

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2021

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россия, джо байден, сша, в мире