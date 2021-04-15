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ПСБ предоставит участникам гособоронзаказа специальный зарплатный тариф

ПСБ предоставит участникам гособоронзаказа специальный зарплатный тариф

ПАО "Промсвязьбанк" предлагает зарплатный тариф "Твой плюс" для сотрудников предприятий, открывших счет в ПСБ для проведения операций по гособоронзаказу. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T12:10

2021-04-15T12:10

2021-04-15T12:10

пресс-релизы

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МОСКВА, 15 апр – Пресс-служба ПСБ. ПАО "Промсвязьбанк" предлагает зарплатный тариф "Твой плюс" для сотрудников предприятий, открывших счет в ПСБ для проведения операций по гособоронзаказу. Тариф "Твой плюс" позволяет клиентам получать кредиты по упрощенной процедуре и на специальных условиях. Ставки по ипотеке составляют от 3,99% годовых - по льготным программам и от 7,65% - по программам без господдержки. Ставка по потребительским кредитам составляют от 5,5% и могут быть снижены до 2,5% годовых при своевременном внесении платежей. Специальные условия также распространяются на программы рефинансирования кредитов других банков*.Помимо привлекательных условий кредитования, клиенты в рамках тарифа "Твой плюс" получают удобный и выгодный сберегательный и расчетный инструмент. Зарплатная карта "Твой плюс" позволяет получать доход в 5% на остаток собственных средств на счете или повышенный кешбэк до 7% - в любимых категориях товаров и услуг и 1% - во всех остальных категориях покупок. Клиенты также могут оплачивать коммунальные и другие услуги, бесплатно совершать переводы до 100 000 руб. в месяц через систему быстрых платежей и до 100 000 руб. в месяц по реквизитам, а также снимать наличные до 150 000 руб. в месяц в банкоматах любых банков на территории России без комиссии. "ПСБ обслуживает более 70% от общего объема гособоронзаказа, нашими клиентами являются не только предприятия, но и их сотрудники. Мы заинтересованы в том, чтобы предложить своим зарплатным клиентам полный спектр финансовых услуг на привлекательных условиях, чтобы клиенты и члены их семей с выгодой совершали повседневные покупки и воплощали большие мечты - о новой квартире, о путешествии, о статусном образовании для ребенка. Зарплатная карта ПСБ открывает для клиентов полный комплекс банковских услуг", - отметил директор департамента по работе с оборонно-промышленным комплексом ПСБ Александр Рохмин. Тарифом "Твой плюс" работники предприятий могут "поделиться" с близкими, бесплатно выпустив к своей зарплатной карте до 5 дополнительных карт для членов семьи. Также для начисления зарплатным клиентам выплат из Фонда социального страхования РФ ПСБ в дополнение к основной карте открывает цифровую карту платежной системы "МИР", которая обладает полноценным функционалом и позволяет получать кешбэк до 20% по программе лояльности "Привет, Мир!".*Ставка 3,99% годовых применяется при наличии страхования по программе "Семейная ипотека", предоставляется для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй и/или последующий ребенок) при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц, либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих указанным условиям. Первый взнос - от 20 до 80% от стоимости приобретаемой квартиры. Минимальная сумма кредита – 500 000 рублей. Максимальная сумма кредита -12 миллионов рублей для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 миллионов рублей- для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита от 36 до 300 месяцев.Ставка 5,5 % годовых в рублях доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (9,8% годовых в рублях - без подключения финансовой защиты) и при сумме кредита от 700 000 рублей до 3 000 000 рублей. При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3 % (5,5%- 3%=2,5%). Условия доступны по программе кредитования работников предприятий ОПК, военнослужащих, госслужащих, зарплатных и других клиентов банка. Срок кредитования – от 1 года до 7 лет. При сумме кредита от 50 000 рублей - ставка от 8,5% годовых в рублях действует при оформлении кредита с финансовой защитой (от 12.5% годовых в рублях - без подключения финансовой защиты). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробную информацию о потребительском кредите, об условиях снижения ставок, о тарифах, погашении кредита и требованиях к заемщикам можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПАО "Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы