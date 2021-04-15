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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210415/aviabilety-1728372131.html
Названы страны, в которые россияне сейчас активно ищут авиабилеты
Названы страны, в которые россияне сейчас активно ищут авиабилеты
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне стали чаще искать билеты на фоне новостей о приостановке авиасообщения с Турцией,... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T15:51
2021-04-15T15:51
египет
туризм
туристы
авиабилеты
новости - туризм
кипр
греция
турция
анапа
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне стали чаще искать билеты на фоне новостей о приостановке авиасообщения с Турцией, сообщает Туту.ру.Изучались данные о запросах путешественников, которые хотят совершить поездку в мае.По сравнению с прошлой неделей число поисков билетов в Грецию выросло на 93 процента, в Египет — на 84 процента, на Кипр — на 82 процента, в Черногорию — в два раза. Также аналитики зафиксировали заметный рост поисков авиабилетов в Израиль (на 212 процентов). Такая динамика объясняется новостями о том, что эта страна с 23 мая готова начать принимать туристов, у которых есть антитела после болезни, или прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.Кроме того, эксперты отметили рост интереса к билетам на российские курорты, который может быть связан не только с новостями о приостановке сообщения с Турцией, но и просто с приближением летнего сезона. Билеты в Анапу, Геленджик и Минеральные Воды искали на 31 процент чаще, в Сочи — на 30 процентов, в Симферополь — на 27 процентов.По данным аналитиков сервиса, Турция возглавляла список стран, куда планировали отправиться самостоятельные путешественники с 15 апреля по 1 июня (сроки приостановки сообщения). Туда оформлялся примерно каждый пятый билет, а в период с 1 по 10 мая — каждый четвертый. Среди тех, кто купил билеты в Турцию на апрель — декабрь 2021 года, большинство планировали поездку в апреле (60 процентов) и мае (24 процента).
https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727985458.html
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египет, туристы, авиабилеты, новости - туризм, кипр, греция, турция, анапа, отдых

Названы страны, в которые россияне сейчас активно ищут авиабилеты

15:51 15.04.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкДевушка в море на надувном матрасе
Девушка в море на надувном матрасе - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне стали чаще искать билеты на фоне новостей о приостановке авиасообщения с Турцией, сообщает Туту.ру.
Изучались данные о запросах путешественников, которые хотят совершить поездку в мае.
По сравнению с прошлой неделей число поисков билетов в Грецию выросло на 93 процента, в Египет — на 84 процента, на Кипр — на 82 процента, в Черногорию — в два раза. Также аналитики зафиксировали заметный рост поисков авиабилетов в Израиль (на 212 процентов). Такая динамика объясняется новостями о том, что эта страна с 23 мая готова начать принимать туристов, у которых есть антитела после болезни, или прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.
Кроме того, эксперты отметили рост интереса к билетам на российские курорты, который может быть связан не только с новостями о приостановке сообщения с Турцией, но и просто с приближением летнего сезона. Билеты в Анапу, Геленджик и Минеральные Воды искали на 31 процент чаще, в Сочи — на 30 процентов, в Симферополь — на 27 процентов.
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По данным аналитиков сервиса, Турция возглавляла список стран, куда планировали отправиться самостоятельные путешественники с 15 апреля по 1 июня (сроки приостановки сообщения). Туда оформлялся примерно каждый пятый билет, а в период с 1 по 10 мая — каждый четвертый. Среди тех, кто купил билеты в Турцию на апрель — декабрь 2021 года, большинство планировали поездку в апреле (60 процентов) и мае (24 процента).
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ТуризмЕгипеттуристыавиабилетыНовости - ТуризмКипрГрецияТурцияАнапаОтдых
 
 
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