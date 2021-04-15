https://ria.ru/20210415/arest-1728445440.html

СК запросил арест предполагаемого убийцы авторитета Альберта Рыжего

СК запросил арест предполагаемого убийцы авторитета Альберта Рыжего

Следствие обратилось в Хорошевский суд Москвы с ходатайством об аресте Матлаба Султанова в рамках дела об убийстве в столичном фитнес-клубе, сообщили РИА... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:06

2021-04-15T17:06

2021-04-15T17:06

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Следствие обратилось в Хорошевский суд Москвы с ходатайством об аресте Матлаба Султанова в рамках дела об убийстве в столичном фитнес-клубе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Следователь просит избрать в отношении Султанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 июня", - рассказал собеседник агентства. Обвинение задержанному пока не предъявлено.Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия, вскоре подозреваемый Султанов был задержан и признал вину.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Альберт Рыжий - гражданин Азербайджана, жил в Москве, имея в России статус беженца.По данным СМИ, в июне прошлого года Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.

https://ria.ru/20210412/ubiystvo-1727961943.html

https://ria.ru/20210414/zaderzhanie-1728187320.html

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россия, москва, происшествия