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СК запросил арест предполагаемого убийцы авторитета Альберта Рыжего
СК запросил арест предполагаемого убийцы авторитета Альберта Рыжего
Следствие обратилось в Хорошевский суд Москвы с ходатайством об аресте Матлаба Султанова в рамках дела об убийстве в столичном фитнес-клубе, сообщили РИА... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T17:06
2021-04-15T17:06
2021-04-15T17:06
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Следствие обратилось в Хорошевский суд Москвы с ходатайством об аресте Матлаба Султанова в рамках дела об убийстве в столичном фитнес-клубе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Следователь просит избрать в отношении Султанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 июня", - рассказал собеседник агентства. Обвинение задержанному пока не предъявлено.Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия, вскоре подозреваемый Султанов был задержан и признал вину.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Альберт Рыжий - гражданин Азербайджана, жил в Москве, имея в России статус беженца.По данным СМИ, в июне прошлого года Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.
https://ria.ru/20210412/ubiystvo-1727961943.html
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россия, москва, происшествия
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Следствие обратилось в Хорошевский суд Москвы
с ходатайством об аресте Матлаба Султанова в рамках дела об убийстве в столичном фитнес-клубе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Следователь просит избрать в отношении Султанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 июня", - рассказал собеседник агентства. Обвинение задержанному пока не предъявлено.
Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе, расположенном в жилом комплексе бизнес-класса "Алые Паруса" на северо-западе Москвы, был убит Али Гейдаров, он же криминальный авторитет Альберт Рыжий. Мужчину застрелили, когда тот занимался на кардиотренажере.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия, вскоре подозреваемый Султанов был задержан и признал вину.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что Альберт Рыжий - гражданин Азербайджана
, жил в Москве, имея в России
статус беженца.
По данным СМИ, в июне прошлого года Гейдаров условно-досрочно вышел из колонии в Марий Эл, где отбывал семилетний срок за ограбление продавца автомобиля, а до этого участвовал в различных конфликтах в криминальном мире.