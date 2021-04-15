https://ria.ru/20210415/arest-1728344394.html
Во Владикавказе арестовали подозреваемого в захвате заложников в магазине
Во Владикавказе арестовали подозреваемого в захвате заложников в магазине
Подозреваемый в захвате 11 заложников в магазине во Владикавказе арестован, сообщила пресс-служба СК РФ по Северной Осетии. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T08:52
2021-04-15T08:52
2021-04-15T08:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владикавказ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подозреваемый в захвате 11 заложников в магазине во Владикавказе арестован, сообщила пресс-служба СК РФ по Северной Осетии.В понедельник днем 53-летний подозреваемый зашел в магазин, расположенный по улице Куйбышева, и, угрожая муляжом самодельного взрывного устройства и ножом, удерживал около часа в качестве заложников 11 человек, требуя, чтобы с ним связалось руководство республиканского МВД, которому он объявит условия освобождения заложников. Позже мужчина был задержан. В результате инцидента никто не пострадал, отмечали в полиции."По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в содеянном", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210323/zakhvat-1602428033.html
россия
владикавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_03ecd036bff069e44220cf2ec61a56b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), владикавказ, происшествия