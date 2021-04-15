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Во Владикавказе арестовали подозреваемого в захвате заложников в магазине
Во Владикавказе арестовали подозреваемого в захвате заложников в магазине
Подозреваемый в захвате 11 заложников в магазине во Владикавказе арестован, сообщила пресс-служба СК РФ по Северной Осетии. РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T08:52
2021-04-15T08:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
владикавказ
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подозреваемый в захвате 11 заложников в магазине во Владикавказе арестован, сообщила пресс-служба СК РФ по Северной Осетии.В понедельник днем 53-летний подозреваемый зашел в магазин, расположенный по улице Куйбышева, и, угрожая муляжом самодельного взрывного устройства и ножом, удерживал около часа в качестве заложников 11 человек, требуя, чтобы с ним связалось руководство республиканского МВД, которому он объявит условия освобождения заложников. Позже мужчина был задержан. В результате инцидента никто не пострадал, отмечали в полиции."По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в содеянном", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), владикавказ, происшествия

Во Владикавказе арестовали подозреваемого в захвате заложников в магазине

08:52 15.04.2021 (обновлено: 08:57 15.04.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подозреваемый в захвате 11 заложников в магазине во Владикавказе арестован, сообщила пресс-служба СК РФ по Северной Осетии.
В понедельник днем 53-летний подозреваемый зашел в магазин, расположенный по улице Куйбышева, и, угрожая муляжом самодельного взрывного устройства и ножом, удерживал около часа в качестве заложников 11 человек, требуя, чтобы с ним связалось руководство республиканского МВД, которому он объявит условия освобождения заложников. Позже мужчина был задержан. В результате инцидента никто не пострадал, отмечали в полиции.
"По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в содеянном", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов у офиса микрозаймов в Северодвинске, где мужчина взял в заложники несколько человек - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 09:41
Обвиняемый в захвате заложницы в Северодвинске отказался давать показания
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВладикавказПроисшествия
 
 
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