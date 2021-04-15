https://ria.ru/20210415/arest-1728344394.html

Во Владикавказе арестовали подозреваемого в захвате заложников в магазине

Во Владикавказе арестовали подозреваемого в захвате заложников в магазине

Подозреваемый в захвате 11 заложников в магазине во Владикавказе арестован, сообщила пресс-служба СК РФ по Северной Осетии. РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T08:52

2021-04-15T08:52

2021-04-15T08:57

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владикавказ

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подозреваемый в захвате 11 заложников в магазине во Владикавказе арестован, сообщила пресс-служба СК РФ по Северной Осетии.В понедельник днем 53-летний подозреваемый зашел в магазин, расположенный по улице Куйбышева, и, угрожая муляжом самодельного взрывного устройства и ножом, удерживал около часа в качестве заложников 11 человек, требуя, чтобы с ним связалось руководство республиканского МВД, которому он объявит условия освобождения заложников. Позже мужчина был задержан. В результате инцидента никто не пострадал, отмечали в полиции."По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в содеянном", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210323/zakhvat-1602428033.html

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), владикавказ, происшествия