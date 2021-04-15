https://ria.ru/20210415/afon-1728389129.html

Стало известно, смогут ли паломники посетить Афон на Пасху

Стало известно, смогут ли паломники посетить Афон на Пасху

Решением вице-губернатора Афона запрет на все паломнические посещения Святой Горы в связи с пандемией коронавируса продлен до 10 мая 2021 года, а все въезжающие РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T13:05

2021-04-15T13:05

2021-04-15T13:05

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

афон (гора)

мид греции‎

греция

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АФИНЫ, 15 апр - РИА Новости. Решением вице-губернатора Афона запрет на все паломнические посещения Святой Горы в связи с пандемией коронавируса продлен до 10 мая 2021 года, а все въезжающие на Афон должны пройти профилактические проверки в портах, сообщила служба информации и общественной дипломатии МИД Греции.Все монахи, государственные чиновники и работники монастырей перед посадкой на суда должны в порту пройти тест на коронавирус. Если результат положительный, им запрещен въезд на Святую Гору.Таким образом, в пасхальный период Афон останется закрытым для посетителей. Православная церковь отмечает Пасху в этом году 2 мая.Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.Решения о запрете на посещение монастырей и меры профилактики в связи с пандемией определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества. Губернатор определяет количество ежедневных посетителей.

https://ria.ru/20210326/afon-1602979366.html

афон (гора)

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константинопольский патриархат, афон (гора), мид греции‎, греция