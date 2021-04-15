Стало известно, смогут ли паломники посетить Афон на Пасху
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкНово-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне
© Sputnik / Томас Тхайцук
АФИНЫ, 15 апр - РИА Новости. Решением вице-губернатора Афона запрет на все паломнические посещения Святой Горы в связи с пандемией коронавируса продлен до 10 мая 2021 года, а все въезжающие на Афон должны пройти профилактические проверки в портах, сообщила служба информации и общественной дипломатии МИД Греции.
Все монахи, государственные чиновники и работники монастырей перед посадкой на суда должны в порту пройти тест на коронавирус. Если результат положительный, им запрещен въезд на Святую Гору.
Таким образом, в пасхальный период Афон останется закрытым для посетителей. Православная церковь отмечает Пасху в этом году 2 мая.
Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.
Решения о запрете на посещение монастырей и меры профилактики в связи с пандемией определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества. Губернатор определяет количество ежедневных посетителей.