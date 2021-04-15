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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210415/afon-1728389129.html
Стало известно, смогут ли паломники посетить Афон на Пасху
Стало известно, смогут ли паломники посетить Афон на Пасху
Решением вице-губернатора Афона запрет на все паломнические посещения Святой Горы в связи с пандемией коронавируса продлен до 10 мая 2021 года, а все въезжающие РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:05
2021-04-15T13:05
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
афон (гора)
мид греции‎
греция
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АФИНЫ, 15 апр - РИА Новости. Решением вице-губернатора Афона запрет на все паломнические посещения Святой Горы в связи с пандемией коронавируса продлен до 10 мая 2021 года, а все въезжающие на Афон должны пройти профилактические проверки в портах, сообщила служба информации и общественной дипломатии МИД Греции.Все монахи, государственные чиновники и работники монастырей перед посадкой на суда должны в порту пройти тест на коронавирус. Если результат положительный, им запрещен въезд на Святую Гору.Таким образом, в пасхальный период Афон останется закрытым для посетителей. Православная церковь отмечает Пасху в этом году 2 мая.Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.Решения о запрете на посещение монастырей и меры профилактики в связи с пандемией определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества. Губернатор определяет количество ежедневных посетителей.
https://ria.ru/20210326/afon-1602979366.html
афон (гора)
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константинопольский патриархат, афон (гора), мид греции‎, греция

Стало известно, смогут ли паломники посетить Афон на Пасху

13:05 15.04.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкНово-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне
Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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АФИНЫ, 15 апр - РИА Новости. Решением вице-губернатора Афона запрет на все паломнические посещения Святой Горы в связи с пандемией коронавируса продлен до 10 мая 2021 года, а все въезжающие на Афон должны пройти профилактические проверки в портах, сообщила служба информации и общественной дипломатии МИД Греции.
Все монахи, государственные чиновники и работники монастырей перед посадкой на суда должны в порту пройти тест на коронавирус. Если результат положительный, им запрещен въезд на Святую Гору.
Таким образом, в пасхальный период Афон останется закрытым для посетителей. Православная церковь отмечает Пасху в этом году 2 мая.
Святая Гора Афон - полуостров в северо-восточной Греции - является особой самоуправляемой административной единицей в составе Греческого государства с центром в городе Карея. Это одно из главных мест паломничества в православном мире, сохранившее в неизменном виде древний монашеский уклад. Юрисдикционно афонская монашеская "республика" относится к Константинопольскому патриархату. Несмотря на это, она имеет фактически полную административную независимость от Константинополя и внутреннюю самостоятельность.
Решения о запрете на посещение монастырей и меры профилактики в связи с пандемией определяются губернатором Афона после предварительного уведомления святого сообщества. Губернатор определяет количество ежедневных посетителей.
Греция. Святая Гора Афон - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 14:34Религия и мировоззрение
В РПЦ прокомментировали поездку Мишустина на Афон
 
Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатАфон (гора)МИД Греции‎Греция
 
 
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