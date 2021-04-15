https://ria.ru/20210415/aes-1728471321.html

В Армении рассказали о переговорах по новой АЭС с партнерами из России

В Армении рассказали о переговорах по новой АЭС с партнерами из России

Армения ведет переговоры с партнерами из России относительно строительства новой АЭС, сообщил в четверг в парламенте страны министр территориального управления... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T19:11

2021-04-15T19:11

2021-04-15T19:11

россия

никол пашинян

владимир путин

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 15 апр – РИА Новости. Армения ведет переговоры с партнерами из России относительно строительства новой АЭС, сообщил в четверг в парламенте страны министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 7 апреля говорил, что намерен обсудить с российским лидером вопрос строительства в Армении новой атомной электростанции с участием России."Мы планируем иметь новую атомную электростанцию и уже ведем переговоры по данному вопросу с партнерами из России. Также у нас есть и предложения из других стран", - сказал Папикян, добавив, что в настоящее время один из его заместителей и директор Армянской АЭС находятся с визитом в России.Глава управления подчеркнул, что Армения изучает опыт строительства и эксплуатации атомных станций в других странах и готова к обсуждению выгодных предложений.Говоря о работе действующей в стране Мецаморской АЭС, Папикян проинформировал, что продолжаются работы с Росатомом, объем имеющихся контрактов с российской стороной составляет 40 миллионов долларов."Компания осуществляет предусмотренные документами работы", - добавил министр.Глава ведомства придерживается мнения, что после переоснащения АЭС она окажет существенное влияние на рынок энергетики Армении, в том числе, на тарифы, поскольку атомная промышленность производит самую дешевую электроэнергию.У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). На станции расположено два энергоблока, сооруженных на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. АО "Русатом Сервис", входящее в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом", осуществляет программу модернизации станции.Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Речь идет о возможности строительства блока средней мощности или блоков малой мощности.В мае 2018 года генеральный директор Армянской АЭС Мовсес Варданян сообщил в интервью РИА Новости, что ведется поиск приемлемого для Армении проекта энергоблока средней мощности, предпочтительно с реактором российского проекта ВВЭР, поскольку сформированный высококвалифицированный персонал действующей ААЭС имеет богатейший опыт эксплуатации именно таких энергоблоков. А в феврале 2020 года советник гендиректора Армянской АЭС Гера Севикян заявил РИА Новости, что в случае принятия решения о строительстве нового блока желательно выбрать российскую компанию.

https://ria.ru/20210411/pashinyan-1727773146.html

https://ria.ru/20210406/armeniya-1727027525.html

https://ria.ru/20210328/med-1603213048.html

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россия, никол пашинян, владимир путин, армения, в мире