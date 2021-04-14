Зюганов ответил на слова Жириновского о смене лидера КПРФ
14:14 14.04.2021 (обновлено: 14:38 14.04.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия РФ" в Госдуме РФ Геннадий Зюганов во время парламентских слушаний
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова Владимира Жириновского о предстоящих переменах в руководстве компартии.
Ранее в среду глава ЛДПР на заседании Госдумы заявил, что якобы на ближайшем съезде КПРФ ее лидером станет зампред ЦК партии Юрий Афонин, а Зюганов возьмет самоотвод.
Отвечая на высказывание Жириновского, лидер коммунистов заявил РИА Новости, что новое руководство партии выберет ее съезд.
"После отчета проходят выборы нового состава, они проходят тайно. <...> Я после отчета обязан буду выполнить волю партии: изберут в новый состав Центрального комитета — поблагодарю, я верой и правдой служу своей державе и идеалам справедливости, гуманизма и дружбы", — сказал Зюганов.
XVIII съезд КПРФ пройдет 23-24 апреля.