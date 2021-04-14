Зюганов ответил на слова Жириновского о смене лидера КПРФ

"После отчета проходят выборы нового состава, они проходят тайно. <...> Я после отчета обязан буду выполнить волю партии: изберут в новый состав Центрального комитета — поблагодарю, я верой и правдой служу своей державе и идеалам справедливости, гуманизма и дружбы", — сказал Зюганов.