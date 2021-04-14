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Звонок Байдена Путину не был неожиданностью, заявил Песков
Звонок Байдена Путину не был неожиданностью, заявил Песков
Звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не был неожиданным, так как логика говорит в пользу продолжения их диалога, заявил... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:58
2021-04-14T15:30
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не был неожиданным, так как логика говорит в пользу продолжения их диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о разной подаче информации об этом звонке на сайте Белого дома и на сайте Кремля, Песков сказал, что чаще всего стороны расставляют в информации о телефонном разговоре "те акценты, которые считают главными".Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе беседы президент США, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами Вашингтона и предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша

Звонок Байдена Путину не был неожиданностью, заявил Песков

14:58 14.04.2021 (обновлено: 15:30 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не был неожиданным, так как логика говорит в пользу продолжения их диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Знаете, нет, наверное, потому что, конечно же, логика говорит все-таки о необходимости продолжения диалога на высшем уровне", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, был ли звонок Байдена неожиданным.
Отвечая на вопрос о разной подаче информации об этом звонке на сайте Белого дома и на сайте Кремля, Песков сказал, что чаще всего стороны расставляют в информации о телефонном разговоре "те акценты, которые считают главными".
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе беседы президент США, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами Вашингтона и предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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