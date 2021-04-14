Звонок Байдена Путину не был неожиданностью, заявил Песков
14:58 14.04.2021 (обновлено: 15:30 14.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не был неожиданным, так как логика говорит в пользу продолжения их диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Знаете, нет, наверное, потому что, конечно же, логика говорит все-таки о необходимости продолжения диалога на высшем уровне", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, был ли звонок Байдена неожиданным.
Отвечая на вопрос о разной подаче информации об этом звонке на сайте Белого дома и на сайте Кремля, Песков сказал, что чаще всего стороны расставляют в информации о телефонном разговоре "те акценты, которые считают главными".
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе беседы президент США, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами Вашингтона и предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.
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