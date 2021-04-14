https://ria.ru/20210414/zvonok-1728248981.html

Звонок Байдена Путину не был неожиданностью, заявил Песков

Звонок Байдена Путину не был неожиданностью, заявил Песков

Звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не был неожиданным, так как логика говорит в пользу продолжения их диалога, заявил... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:58

2021-04-14T14:58

2021-04-14T15:30

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не был неожиданным, так как логика говорит в пользу продолжения их диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о разной подаче информации об этом звонке на сайте Белого дома и на сайте Кремля, Песков сказал, что чаще всего стороны расставляют в информации о телефонном разговоре "те акценты, которые считают главными".Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. В ходе беседы президент США, в частности, подтвердил цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами Вашингтона и предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20210414/reaktsiya-1728194164.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша