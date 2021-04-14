https://ria.ru/20210414/zhdun-1728188716.html

Владелец прав на "Ждуна" хочет отсудить 5,2 миллиона рублей у AliExpress

Владелец прав на "Ждуна" хочет отсудить 5,2 миллиона рублей у AliExpress

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельца прав на произведение с условным наименованием "Ждун", о взыскании... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:16

2021-04-14T10:16

2021-04-14T15:51

россия

российский фонд прямых инвестиций

мегафон

alibaba group

москва

китай

технологии

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельца прав на произведение с условным наименованием "Ждун", о взыскании 5,2 миллиона рублей с компаний, контролирующих российский сегмент крупнейшего китайского интернет-ритейлера AliExpress.Как следует из картотеки арбитражных дел, иск 13 апреля поступил в суд и к рассмотрению пока не принят. Ответчиками в нем указаны ООО "Алибаба.Ком (Ру)", российское представительство Alibaba Group, и его учредитель – сингапурская Aliexpress Russia Holding. Основания исковых требований в карточке дела пока не указаны.Как рассказала РИА Новости директор по маркетингу CD Land Group Ирина Мелехова, в феврале 2021 года компания зафиксировала факты продажи мягкой игрушки "Ждун" на сайте aliexpress.ru, компаниям-ответчикам были направлены претензии с требованием прекратить продажу и выплатить компенсацию. "Отсутствие какой-либо реакции на явное нарушение наших прав, а также отсутствие ответа на нашу претензию со стороны "Алиэкспресс" (прекращение продажи контрафактной продукции, либо письменный ответ на претензию) побудило нас обратиться в суд за защитой наших законных прав и интересов", - сказала Мелехова. Комментариями ответчиков РИА Новости не располагает.CD Land ведет многочисленные судебные разбирательства с компаниями и индивидуальными предпринимателями, тем или иным образом нарушающими ее права на образ "Ждуна". Самые известные из них – споры с "Мегафоном", производителем игрушек "Играмир", соцсетью "ВКонтакте", хоккейным клубом "Спартак", интернет-ритейлером "Озон".CD Land обладает на территории России исключительными правами на произведение изобразительного искусства "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт. "Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.Alibaba Group, "Мегафон", Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций в октябре 2019 года создали совместное предприятие в России и СНГ – "AliExpress Россия". Компания включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.

https://ria.ru/20210315/aliexpress-1601215437.html

https://realty.ria.ru/20210303/pochta-1599714029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский фонд прямых инвестиций, мегафон, alibaba group, москва, китай, технологии