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Владелец прав на "Ждуна" хочет отсудить 5,2 миллиона рублей у AliExpress
Владелец прав на "Ждуна" хочет отсудить 5,2 миллиона рублей у AliExpress
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельца прав на произведение с условным наименованием "Ждун", о взыскании... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:16
2021-04-14T15:51
россия
российский фонд прямых инвестиций
мегафон
alibaba group
москва
китай
технологии
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельца прав на произведение с условным наименованием "Ждун", о взыскании 5,2 миллиона рублей с компаний, контролирующих российский сегмент крупнейшего китайского интернет-ритейлера AliExpress.Как следует из картотеки арбитражных дел, иск 13 апреля поступил в суд и к рассмотрению пока не принят. Ответчиками в нем указаны ООО "Алибаба.Ком (Ру)", российское представительство Alibaba Group, и его учредитель – сингапурская Aliexpress Russia Holding. Основания исковых требований в карточке дела пока не указаны.Как рассказала РИА Новости директор по маркетингу CD Land Group Ирина Мелехова, в феврале 2021 года компания зафиксировала факты продажи мягкой игрушки "Ждун" на сайте aliexpress.ru, компаниям-ответчикам были направлены претензии с требованием прекратить продажу и выплатить компенсацию. "Отсутствие какой-либо реакции на явное нарушение наших прав, а также отсутствие ответа на нашу претензию со стороны "Алиэкспресс" (прекращение продажи контрафактной продукции, либо письменный ответ на претензию) побудило нас обратиться в суд за защитой наших законных прав и интересов", - сказала Мелехова. Комментариями ответчиков РИА Новости не располагает.CD Land ведет многочисленные судебные разбирательства с компаниями и индивидуальными предпринимателями, тем или иным образом нарушающими ее права на образ "Ждуна". Самые известные из них – споры с "Мегафоном", производителем игрушек "Играмир", соцсетью "ВКонтакте", хоккейным клубом "Спартак", интернет-ритейлером "Озон".CD Land обладает на территории России исключительными правами на произведение изобразительного искусства "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт. "Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.Alibaba Group, "Мегафон", Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций в октябре 2019 года создали совместное предприятие в России и СНГ – "AliExpress Россия". Компания включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.
https://ria.ru/20210315/aliexpress-1601215437.html
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россия, российский фонд прямых инвестиций, мегафон, alibaba group, москва, китай, технологии

Владелец прав на "Ждуна" хочет отсудить 5,2 миллиона рублей у AliExpress

10:16 14.04.2021 (обновлено: 15:51 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек в костюме "Ждуна"
Человек в костюме Ждуна - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании "Си Ди Лэнд контакт" (CD Land), владельца прав на произведение с условным наименованием "Ждун", о взыскании 5,2 миллиона рублей с компаний, контролирующих российский сегмент крупнейшего китайского интернет-ритейлера AliExpress.
Как следует из картотеки арбитражных дел, иск 13 апреля поступил в суд и к рассмотрению пока не принят. Ответчиками в нем указаны ООО "Алибаба.Ком (Ру)", российское представительство Alibaba Group, и его учредитель – сингапурская Aliexpress Russia Holding. Основания исковых требований в карточке дела пока не указаны.
Шоу-рум Aliexpress в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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AliExpress раскрыла число заказов из России
Как рассказала РИА Новости директор по маркетингу CD Land Group Ирина Мелехова, в феврале 2021 года компания зафиксировала факты продажи мягкой игрушки "Ждун" на сайте aliexpress.ru, компаниям-ответчикам были направлены претензии с требованием прекратить продажу и выплатить компенсацию. "Отсутствие какой-либо реакции на явное нарушение наших прав, а также отсутствие ответа на нашу претензию со стороны "Алиэкспресс" (прекращение продажи контрафактной продукции, либо письменный ответ на претензию) побудило нас обратиться в суд за защитой наших законных прав и интересов", - сказала Мелехова. Комментариями ответчиков РИА Новости не располагает.
CD Land ведет многочисленные судебные разбирательства с компаниями и индивидуальными предпринимателями, тем или иным образом нарушающими ее права на образ "Ждуна". Самые известные из них – споры с "Мегафоном", производителем игрушек "Играмир", соцсетью "ВКонтакте", хоккейным клубом "Спартак", интернет-ритейлером "Озон".
CD Land обладает на территории России исключительными правами на произведение изобразительного искусства "Ждун" на основании лицензионного договора, заключенного в апреле 2017 года с его автором, Маргарет ван Брифорт. "Ждун" представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека. Скульптура символизирует терпеливое пассивное ожидание. В русскоязычном интернете скульптура стала популярным мемом и объектом шуток.
Покупатель у первого аптечного пункта, открытого при московском отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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AliExpress откроет пункты выдачи заказов в отделениях "Почты России"
Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
Alibaba Group, "Мегафон", Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций в октябре 2019 года создали совместное предприятие в России и СНГ – "AliExpress Россия". Компания включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.
 
РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийМегафонAlibaba GroupМоскваКитайТехнологии
 
 
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