https://ria.ru/20210414/zemletryaseniya-1728172358.html

У побережья Камчатки произошли два землетрясения

У побережья Камчатки произошли два землетрясения

Два землетрясения с интервалом в десять минут произошли у побережья Камчатки днём в среду, сообщается на сайте Геофизической службы РАН. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T04:54

2021-04-14T04:54

2021-04-14T04:54

тихий океан

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

петропавловск-камчатский

землетрясение

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апр - РИА Новости. Два землетрясения с интервалом в десять минут произошли у побережья Камчатки днём в среду, сообщается на сайте Геофизической службы РАН.Магнитуда толчков составляет 4,7 и 3,5. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 177 километрах от Петропавловска-Камчатского.В региональном МЧС отметили, что жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20210408/alyaska-1727454981.html

тихий океан

камчатский край

петропавловск-камчатский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение