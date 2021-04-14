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У побережья Камчатки произошли два землетрясения
У побережья Камчатки произошли два землетрясения
Два землетрясения с интервалом в десять минут произошли у побережья Камчатки днём в среду, сообщается на сайте Геофизической службы РАН. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T04:54
2021-04-14T04:54
2021-04-14T04:54
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
землетрясение
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апр - РИА Новости. Два землетрясения с интервалом в десять минут произошли у побережья Камчатки днём в среду, сообщается на сайте Геофизической службы РАН.Магнитуда толчков составляет 4,7 и 3,5. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 177 километрах от Петропавловска-Камчатского.В региональном МЧС отметили, что жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20210408/alyaska-1727454981.html
тихий океан
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тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение