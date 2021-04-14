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У побережья Камчатки произошли два землетрясения
У побережья Камчатки произошли два землетрясения
Два землетрясения с интервалом в десять минут произошли у побережья Камчатки днём в среду, сообщается на сайте Геофизической службы РАН. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T04:54
2021-04-14T04:54
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
землетрясение
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апр - РИА Новости. Два землетрясения с интервалом в десять минут произошли у побережья Камчатки днём в среду, сообщается на сайте Геофизической службы РАН.Магнитуда толчков составляет 4,7 и 3,5. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 177 километрах от Петропавловска-Камчатского.В региональном МЧС отметили, что жертв и разрушений нет.
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тихий океан
камчатский край
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тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение

У побережья Камчатки произошли два землетрясения

04:54 14.04.2021
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апр - РИА Новости. Два землетрясения с интервалом в десять минут произошли у побережья Камчатки днём в среду, сообщается на сайте Геофизической службы РАН.
Магнитуда толчков составляет 4,7 и 3,5. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 177 километрах от Петропавловска-Камчатского.
В региональном МЧС отметили, что жертв и разрушений нет.
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8 апреля, 23:50
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7
 
Тихий океанРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийЗемлетрясение
 
 
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