https://ria.ru/20210414/zarplata-1728207956.html
Глава ФНПР призвал выплачивать зарплаты бюджетникам с федерального уровня
Глава ФНПР призвал выплачивать зарплаты бюджетникам с федерального уровня
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил выплачивать зарплаты всем работникам бюджетной сферы с федерального уровня. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:03
2021-04-14T12:03
2021-04-14T12:03
россия
михаил шмаков
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общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил выплачивать зарплаты всем работникам бюджетной сферы с федерального уровня."С нашей точки зрения нельзя останавливаться на этих полумерах, и вообще перевод всех затрат по выплате заработных плат бюджетникам во всех регионах, конечно, надо перенести, наверное, на федеральный уровень", - сказал он на заседании Генерального совета ФНПРПо его словам, сейчас в регионах зарплаты бюджетников могут отличаться вдвое, что ведёт к вымыванию кадров.
https://ria.ru/20210409/zarplata-1727465217.html
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