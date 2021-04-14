https://ria.ru/20210414/zarplata-1728207956.html

Глава ФНПР призвал выплачивать зарплаты бюджетникам с федерального уровня

Глава ФНПР призвал выплачивать зарплаты бюджетникам с федерального уровня

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил выплачивать зарплаты всем работникам бюджетной сферы с федерального уровня. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:03

2021-04-14T12:03

2021-04-14T12:03

россия

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591391530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfeb95aab3057b719af53c0c3d6db029.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил выплачивать зарплаты всем работникам бюджетной сферы с федерального уровня."С нашей точки зрения нельзя останавливаться на этих полумерах, и вообще перевод всех затрат по выплате заработных плат бюджетникам во всех регионах, конечно, надо перенести, наверное, на федеральный уровень", - сказал он на заседании Генерального совета ФНПРПо его словам, сейчас в регионах зарплаты бюджетников могут отличаться вдвое, что ведёт к вымыванию кадров.

https://ria.ru/20210409/zarplata-1727465217.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, общество